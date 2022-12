JAKARTA- Tokoh besar dunia yang lahir pada 12 Desember mendatang menarik diulas. Orang yang lahir pada 12 Desember diberkahi dengan intuisi, kepercayaan diri, dan kecerdasan yang tajam.

Mereka perfeksionis obsesif dan bertujuan untuk memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Adapun tokoh besar dunia yang lahir pada 12 Desember memiliki kemampuan untuk menjadi sangat sensitif, gugup, dan waspada.

Berikut tokoh besar dunia yang lahir pada 12 Desember dikutip Famous People:

1. Frank Sinatra

Salah satu penyanyi paling populer abad ke-20 dan terlaris sepanjang masa. Dia lahir pada 12 Desember 1915 dan meninggal 14 Mei 1998.

Frank Sinatra memulai karir musiknya dengan bernyanyi bersama band dan kemudian membangun karir solonya sukses dengan album seperti The Voice of Frank Sinatra. Dia aktor pemenang penghargaan, tampil dalam film-film seperti From Here to Eternity dan The Manchurian Candidate.

2. Putri Anne Putri Anne lahir 12 Desember 1574 di Istana Skanderborg, Denmark. Dia merupakan anak dari Raja Denmark Frederik II dan Permaisuri James I dari Inggris. 3. Lodovico Giustini Komposer Italia, lahir di Pistoia pada 12 Desember 1685. Dia adalah komposer pertama yang menulis komposisi musik khusus untuk piano. Giustini dilahirkan di Pistoia, Italia, dari keluarga pemusik. Secara kebetulan, ia lahir pada tahun yang sama dengan Bach, Domenico Scarlatti dan George Frederick Handel. 4.William Lloyd Garrison Tokoh yang dianggap sebagai personifikasi gerakan abolisionis Amerika oleh banyak orang di zamannya.Dia lahir pada 12 Desember 1805. 5. Gustave Flaubert Penulis Perancis melahirkan salah satu karya prosa paling berpengaruh dari abad ke-19. Dia lahir pada 12 Desember. 6. Edward Alsworth Ross Bapak pendiri sosiologi Amerika yang terkenal karena studinya tentang perilaku kolektif dan kontrol sosial. Dia lahir pada 12 Desember 1866 7. Yuvraj Singh Dia adalah pensiunan pemain kriket India terkenal karena kemampuan tangkasnya luar biasa dan permainan pukulan agresif. Dianggap sebagai salah satu pemain terbatas terbesar India, Yuvraj Singh membantu India memenangkan Piala Dunia 2011 dengan kemampuannya serba bisa. Dia juga menjadi inspirasi bagi pasien kanker saat dia melawan kanker di tengah karirnya dan melakukan comeback internasionalnya. (RIN)