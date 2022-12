Brevet merupakan tanda penghargaan atas pencapaian keahlian dalam bidang tertentu yang berhasil diraih oleh prajurit militer.

Deretan brevet tersebut disematkan dalam seragam militer dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang prajurit. Sejumlah Panglima TNI memiliki banyak brevet yang menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang. Berikut Panglima TNI dengan brevet terbanyak.

1. Andika Perkasa

Andika Perkasa merupakan seorang anggota perwira tinggi TNI AD yang menjabat sebagai Panglima TNI sejak November 2021. Di awal menjabat, kehadiran Andika telah mencuri perhatian masyarakat karena deretan brevet yang terdapat di seragam militernya. Brevet yang ia miliki pun bermacam-macam, ada yang didapatkannya dari dalam maupun dari luar negeri.

Andika Perkasa setidaknya memiliki 19 brevet, wing, badge, yakni Brevet Komando Kopassus, Brevet Kualifikasi Cakra Kostrad, Brevet Free Fall, Brevet Jump Master, Brevet Para Utama, Brevet Kualifikasi Penanggulangan Teror Kopassus, Brevet Pandu Udara (Pathfinder), Wing Penerbang TNI AU, Brevet Trimedia Intai Amfibi Korps Marinir, Brevet Anti-Teror Aspek Laut, Brevet Komando Kopasgat, Brevet Anti-Teror Aspek Udara, Brevet Pengendali Tempur (Dalpur) Kopasgat, Parachutist Badge (Royal Australian Army), Military Freefall Parachutist Badge (US Army), Master Parachutist Badge (US Army), Air Assault Badge (US Army), Master Explosive Ordnance Disposal Badge (US Army), dan Expert Marksmanship Badge with Pistol tab (US Army).

2. Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto juga memiliki sederet brevet yang disematkan pada seragam militernya. Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada 2017 hingga 2021. Setelah pensiun dari dunia militer, sejak 15 Juni 2022 Hadi dipercaya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia.

Hingga akhir kariernya di TNI, Hadi mempunyai 11 brevet. Diketahui, Hadi memiliki brevet dan wing meliputi Wing Penerbang TNI AU, Wing Para TNI AU, Brevet Komando Kopassus, Brevet Komando Paskhas, Brevet Trimedia Taifib, Brevet Denjaka, Brevet Hiu Kencana, Pin Setia Waspada Paspampres, Brunei Wing, RTAF Wing (Thailand), RSAF Wing (Singapura).

3. Moeldoko Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah Panglima TNI periode 2013-2015 yang dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono. Setelah pengabdiannya di TNI selesai, Moeldoko dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 2018 hingga sekarang. Moeldoko mempunyai 11 brevet dan wing yang tersemat di seragamnya. Brevet dan wing yang dimiliki Moeldoko adalah Brevet Komando Kopassus, Brevet Free Fall, Brevet Jump Master, Brevet Taipur, Wing Penerbad, Wing Penerbang TNI AU, Brevet Hiu Kencana, Brevet Tri Media Taifib, Brevet Denjaka (Anti Teror), Brevet Komando Paskhas, Brevet Parachutist (Thailand).