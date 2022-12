JAKARTA - Berbagai tokoh di Indonesia melakukan perjuangan hebat demi meraih kemerdekaan. Meskipun dianggap mengganggu dominasi Belanda di Indonesia, namun beberapa tokoh justru disegani bahkan ditakuti Belanda. Berikut adalah 4 tokoh pejuang kemerdekaan yang disegani Belanda dilansir berbagai sumber.

1. Soekarno

Proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno, merupakan sosok yang disegani Belanda. Ia adalah seorang orator ulung yang kerap menyampaikan pidatonya dengan berapi-api hingga membakar semangat perjuangan rakyat. Melansir sebuah tulisan bertajuk ‘Nilai-Nilai Sosial dan Kejuangan dalam Teks Pidato Bung Karno Tahun 1945-1950’, karya Suryani dkk, Soekarno memiliki berbagai keistimewaan dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Ia memiliki dasar pemikiran Marhaenisme, Pancasila, dan Nasakom, yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Meskipun disegani Belanda, namun Soekarno pernah sampai dibuang ke Ende untuk diasingkan pada tahun 1934 karena aktivitas politiknya. Justru di masa pengasingannya itu, dirinya menemukan ide tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila.

Baca juga: 6 Tokoh Pemuda Perempuan yang Terlibat dalam Proses Kemerdekaan, Salah Satunya Istri Soekarno

2. Rasuna Said

Selanjutnya, ada nama Rangkayo Rasuna Said, atau yang biasa dikenal dengan Rasuna Said. Tokoh pejuang kemerdekaan asal Agam, Sumatera Barat yang lahir pada 15 September 1910 itu merupakan pendiri Permi (Persatuan Muslim Indonesia) di Bukittinggi. Rasuna adalah keturunan bangsawan Minang yang berasal dari keluarga saudagar dan aktivis pergerakan. Perempuan cerdas dan pemberani itu mengajar di berbagai sekolah dan turut mendirikan sekolah Thawalib di Padang, serta memimpin Kursus Putri di wilayah Bukittinggi. Ia adalah sosok yang cukup lantang menentang penjajahan Belanda dan diganjar hukum Speek Delict. Artinya, seseorang dapat dihukum karena melontarkan nada pertentangan terhadap Belanda. Namun di sisi lain, Rasuna Said juga disegani pemerintah Belanda karena keberaniannya.

Baca juga: 4 Tokoh yang Dijadikan Nama Jalan Tol di Indonesia

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

3. Malahayati Nusantara memiliki seorang pejuang sekaligus Laksamana perempuan pertama, Malahayati. Ia berasal dari Kesultanan Aceh dan putri Laksamana Mahmud Syah. Lahir di Aceh Besar pada tahun 1550, Malahayati tumbuh menjadi pribadi pemberani dan tak kenal rasa takut. Melihat ayah dan sang kakek yang terjun ke dunia militer membuat Malahayati melakukan hal yang sama dan menjadi tokoh militer yang disegani dan ditakuti, termasuk oleh pemerintah Belanda. Dirinya memimpin 2 ribu pasukan Inong Balee, yang merupakan para janda pahlawan. Suami-suami mereka gugur di medang perang ketika melawan Belanda pada tahun 1599. Satu kisah terkenal dari Malahayati adalah kala ia berhasil membunuh Cornelis de Houtman dengan rencongnya. Padahal, Cornelis yang merupakan pelaut ulung Belanda itu bertarung menggunakan pedang. Karena keberaniannya ini, Malahayati diberikan gelar Laksamana. 4. Kolonel Sentot Terkenal sebagai orang yang kebal peluru dan pemimpin pasukan setan, Kolonel Sentot adalah sosok yang disegani dan ditakuti Belanda. Dirinya tercatat sangat berani dan berjuang mati-matian demi memperjuangkan kemerdekaan. Melansir Sindonews, Sentot dan pasukannya pernah melemparkan bom dan peluru kepada pasukan Belanda di jembatan Bangkir, Indramayu. Akibat kejadian itu, sekitar 40 prajurit Belanda tewas seketika. Anehnya, para prajurit tidak mengetahui dari mana asal serangan tersebut. Sementara, Sentot pada saat itu menjabat sebagai Komandan TRI Pasukan Setan pada Divisi Siliwangi. Setelahnya, pihak Belanda langsung memburu Sentot dan menjanjikan hadiah fantastis bagi siapa saja yang bisa mengabarkan keberadaan Sentot beserta pasukannya. Namun, tidak ada yang bisa mendeteksi di mana Sentot beserta pasukan setannya berada. Sebab, mereka dikenal sangat pandai bersembunyi dan berkamuflase.