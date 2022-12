JAKARTA- Daftar kontroversi menarik mengenai Lord Rangga. Sebab, dia pernah membuat gempar masyarakat Indonesia setelah mendirikan Sunda Empire bersama rekan-rekannya mendirikan negara Sunda.

Dirinya sempat mendekam dalam penjara akibat Sunda Empire yang didirikannya itu dianggap menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran.

Berikut Deretan kontroversi Lord Rangga dirangkum dari berbagai sumber:

1. Ciptakan Lagu Untuk Menyindir

Lagu Lord Rangga bertajuk Ujug Ujug (Ada Apa Kamu) merupakan lagu dengan genre pop-koplo-edm yang dikemas dengan kocak. Tak sampai disitu, lirik dan video yang diusung juga menampilkan sindiran keras pada pejabat seperti Arteria Dahlan dan Edi Mulyadi yang belum lama ini ramai menjadi buah bibir pemberitaan.

Tidak sendiri, di bawah naungan ISJ Music dan ISJ Famous, beberapa artis lain juga turut melakukan launching antara lain Tarakanalada (band rock alternativ), Sentosa (band pop melayu), dan Bos-Q yang merupakan penyanyi-komedian yang lagunya tengah viral di sosial media.

Dengan ocehan dan pemikiran yang out of the box, sang lord yang bernama asli Rangga Sasana mengungkapkan bila tujuannya menyanyikan lagu tersebut adalah ingin memberikan nasehat kepada masyarakat Indonesia.

 2. Membuat Negara

Lord Rangga mendeklarasikan Sunda Empire dengan gayanya yang sangat percaya diri. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan negara Sunda.Dia memiliki gaya khas yakni memakai setelan jas dan topi baretnya.unda Empire-Earth Empire atau kekaisaran itu berada di bawah pimpinan perdana menteri dunia atau Grand Prime Minister. Di bawahnya, ada gubernur jenderal yang memimpin Sunda Nusantara.Â

Sebagai informasi, mantan pemimpin Sunda Empire, Lord Rangga atau Rangga Sasana, dikabarkan meninggal dunia, di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Rabu 7 Desember 2022.

Belum diketahui penyebab kematian pria yang selalu berpenampilan unik dengan topi baretnya ini. Warga Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah itu dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 05.39 pagi.

3. Ramal Bumi Akan Kiamat 15 Agustus 2020

Tidak hanya membuat negara Sunda Empire, Lord Rangga bahkan meramal bumi akan kiamat dalam waktu dekat.

" Masa pemerintahan Dunia yg sekarang akan segera berakhir sampai dgn tgl 15 Agustus 2020 . Mari kita persiapkan diri kita utk menyongsong kehidupan yg lebih baik dan sejahtera," katanya.

4. Banten Beri Kemerdekaan Buat Amerika

Pimpinan Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana menjadi sorotan karena pernyataannya di podcast YouTube Deddy Corbuzier. Pria yang dijuluki Lord Rangga ini menuturkan tentang sejarah Amerika berdasarkan versinya.

Dengan percaya diri, Rangga menyebut bahwa Provinsi Banten yang telah memerdekakan Amerika. Menurutnya, sosok bernama Sultan Abdul Mufakir yang telah berjasa membantu kebebasan negara tersebut.

Dari paman Sultan Ki Ageng Tirtayasa, kemudian meneruskan kepada Sultan Abdul Mufakir, memerdekakan Amerika pada saat itu," ujar Rangga, dikutip pada Kamis (20/5/2021).

Untuk memperkuat pernyataannya, Rangga menyebut Amerika yang dijuluki Negeri Paman Sam itu berasal dari singkatan nama Sultan Abdul Mufakir.

"Kenapa Amerika akhirnya menggunakan US? Uncle (Paman) Sam? Sam nya adalah Sultan Abdul Mufakir. Banten itu," tuturnya.

