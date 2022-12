JAKARTA - Laksamana TNI Yudo Margono sudah disetujui sebagai Panglima TNI yang baru oleh DPR RI. Keterpilihan Yudo memantik pertanyaan soal sosok yang bakal menggantikannya sebagai KSAL.

Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah berpendapat, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab KSAL yang baru.

“Presiden Jokowi sudah mencanangkan Poros Maritim Dunia. Maka KSAL sudah barang tentu harus paham geopolitik maritim. Beberapa waktu yang lalu, Australia secara sepihak mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Ini persoalan geopolitik maritim. Bahkan di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan China. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim,” ucap Rezasyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/11/2022).

Rezasyah melanjutkan, untuk bisa menyelesaikan persoalan geopolitik maritim, maka calon KSAL perlu memiliki kemampuan geopolitik maritim. Dari sekian banyak pilihan yang ada, ucapnya, Laksdya TNI Amarulla Octavian dikenal memiliki kemampuan geopolitik maritim.

“Bahkan pendidikan masternya di Perancis juga tentang geostrategi dan geopolitik. Kemampuannya berbahasa Inggris dan pengetahuannya tentang geopolitik maritim merupakan modal dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan saat ini. Tidak hanya bersekolah di Perancis, ia juga menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.” sambungnya.

Selain itu, kata Rezasyah, kemampuannya berdiplomasi juga tampak dari penampilan sebagai keynote speaker atau invited speaker di konferensi-konferensi internasional serta banyak forum ilmiah lainnya. Selain menjadi pembicara, maka Laksdya TNI Amarulla Octavian juga mengajar mata kuliah geopolitik maritim di Unhan.

Dari tahun ke tahun sebagai seorang profesor, ucap Rezasyah, ia juga banyak membimbing tesis mahasiswa S2 dan disertasi mahasiswa S3 yang meneliti tentang geopolitik maritim. Yang lebih mengagumkan adalah 2 buku yang ditulisnya tentang geopolitik maritim mendapat apresiasi banyak akademisi, yang berjudul “Indonesian Navy, Global Maritime Fulcrum and ASEAN” dan “Indonesian Maritime Geopolitics in The Indo-Pacific Region”.

“Tidak saja menulis buku, maka pengetahuannya tentang geopolitik maritim juga disampaikan secara berani di Koran Kompas menentang gagasan AUKUS. Kita butuh KSAL yang menguasai geopolitik maritim sekaligus berani menyampaikannya sesuai kepentingan nasional Indonesia,” tegasnya.