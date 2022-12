JAKARTA - Sebelum memasuki masa pensiunnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terlihat akrab bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Hal ini terlihat dari sejumlah acara besar seperti Hari Ulang Tahun (HUT) TNI bahkan saat acara internasional G20. Terakhir dua Jendral ini terlihat semakin mesra di saat pelepasan Maritime Task Force (MTF) TNI yang akan bertugas ke Lebanon.

Saat datang di Markas Komando Lingas Laut Militer (Kolinlamil) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedatangan Jenderal Andika beserta istri disambut hangat oleh Laksamana Yudo Margono bersama dengan istri.

Saat memasuki lapangan upacara, momen kemesraan keduanya tidak luput dari sorotan sejumlah wartawan. Beberapa kali Yudo maupun Andika memperlihatkan keakrabannya dengan tawa dan senyuman.

Saat jumpa pers, setelah menjelaskan teknis mengenai tim khusus yang akan diberangkatkan, Andikapun kembali tersenyum saat mendapat pertanyaan wartawan yang menanyakan tantangan kedepan Kasal yang dipilih presiden menjadi Panglima.

“Banyak. Karena memang masalah selalu ada. Itu kan teori organisasi. Tapi ruang perbaikan selalu ada. Yang jelas, Presiden percayakan Kasal jadi Panglima TNI pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Beliau tentu yakin Pak Yudo mampu jadi panglima.” Ucap Yudo.

Usai memberikan jawaban singkat kepada wartawan, Andika langsung menyerahkan mic kepada Yudo saat ada wartawan yang menanyakan kesiapan Yudo menghadapi fit and proper test besok di DPR.

“Tentu kita siapkan bahan-bahan yang kira-kira besok akan dipertanyakan oleh Komisi I DPR. Kisi-kisinya jangan tanya ke saya dong, itu ke Komisi I DPR," Jawab Yudo dengan tegas.

Tidak lama kemudian, wartawan kembali menanyakan apa rencana Yudo setelah Fit and Propetes dan terpilih menjadi panglima TNI nanti? “Wah itu nanti setelah fit and proper test. Sabar. Selesai fit and proper test saya sampaikan ke rekan media,” pungkasnya.