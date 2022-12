JAKARTA- Profil Erina Gudono, calon istri Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi menarik diulas.

Erina Gudono diketahui bekerja sebagai Finance Analyst di J.P. Morgan. Sebagaimana diketahui, J.P. Morgan merupakan perusahaan global yang bergerak di layanan keuangan.

Selain itu, Erina juga pernah bekerja sebagai Project at Payment System Policy Departement dan Assistant Manager Apprenticeship Bank Indonesia dan di Tokopedia sebagai Associate Brand Strategist

Erina Gudono adalah anak dari almarhum Prof. Dr. Gudono, MBA. Diketahui, Prof. Dr. Gudono dulunya merupakan dosen Departemen Akuntansi UGM.

Dia juga Puteri Indonesia yang mewakili Yogyakarta pada 2022. Bahkan, Erina berhasil masuk Top 11 di kontes Puteri Indonesia 2022.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Berikut profil Erina Gudono, calon istri Kaesang Pangarep putra Presiden Jokowi:

Nama lengkap: Erina Sofia Gundono

Nama panggilan: Erina

Tanggal Lahir: 11 Desember 1996.

Tempat lahir: Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat

Tempat tinggal: Yogyakarta

Agama: Islam

Nama sosial media: Erina Gudono

Lulusan: S1 Manajemen UGM dan S2 Andministrasi Columbia University

Karier: Finance Analyst di International Investment Bank, Associate Brand Strategist

Instagram: @erinagudono

Beberapa penghargaan internasional yang berhasil diraih oleh Erina Gudono antara lain:

-Indonesia Delegate in Harvard World Model United Nation

-1st Winner in Business Project Competition in Tokyo, Japan

-1st Winner in Essay Competition to represent Indonesia in Australia Libertarian Conference

-1st Winner of AIESEC Social Initiative Competition -1st Winner of National Business Plan Competition

-1st Winner of International Business Case Competition Winner of “Most Social Spirited Scholar” Award in UGM FEB Award Diajeng 1 Jogja.

(RIN)