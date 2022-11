JAKARTA – Seorang perempuan menimbulkan kehebohan pada sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa, (29/11/2022) dengan terdakwa Ferdy Sambo. Pasalnya, perempuan bernama Syarifah Ina Syahab itu berusaha menerobos ke dalam area sidang untuk bertemu dengan Ferdy Sambo.

BACA JUGA: Perempuan Nekat Terobos Sidang Demi Ferdy Sambo: Ngaku Fans, Ingin Berikan Bingkisan

Syarifah mengaku sebagai penggemar Ferdy Sambo dan hanya ingin memberikan bingkisan berupa bantal dan sebuah surat kepada eks Kadiv Propam Polri itu. Syarifah mengatakan bahwa biasanya dia hanya melihat sidang Ferdy Sambo melalui televisi, dan meminta maaf atas tindakannya.

Kekagumannya pada Ferdy Sambo diungkapkan Syarifah melalui surat tulisan tangan yang berusaha dia serahkan kepada idolanya itu. Dalam surat tersebut, Syarifah mengatakan bahwa dia yakin Ferdy Sambo adalah orang yang baik dan berharap Sambo dapat dibebaskan dan berkumpul dengan keluarga.

“Tetap semangat ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. I Love Youe. You are always in my heart,” tulisnya.

Dukungan bagi Ferdy Sambo juga disampaikan Syarifah melalui unggahan di media sosial TikTok, dimana dia membuat konten puluhan konten mendukung Sambo. Syarifah tetap mengunggah konten-konten tersebut meski banyak pengguna mengecam di kolom komentar.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Perempuan berjilab itu mengaku kagum dengan Ferdy Sambo karena telah membela istrinya Putri Candrawathi. "Karena kasian saja, dia membela istrinya, jadi saya salut dia membela istrinya," kata Syarifah.