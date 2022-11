JAKARTA - Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

Selain Tanda Jasa, pemerintah juga dapat memberikan Tanda Kehormatan. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan. Atas prestasinya, sejumlah jenderal TNI di Indonesia memiliki banyak tanda, bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Siapa sajakah mereka?

1. Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto

Presiden kedua Indonesia, Soeharto, merupakan Jenderal TNI yang memiliki banyak tanda jasa. Menurut penelusuran tim Litbang MPI, Soeharto memiliki setidaknya 60 tanda jasa dan tanda kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Beberapa tanda jasa yang ia peroleh adalah Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Gerilya, Bintang Jalasena Utama, Darjah Utama Temasek-Singapura, Knight Grand Cross (Military Division) of the Most Honorable Order of the Bath Britania Raya, Grand Cordon with Collar of the Order of Al-Hussein Bin Ali-Yordania, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Garuda, Satyalancana Perang Kemerdekaan II, dan Satyalencana Wira Dharma.

Soeharto dikenal sebagai seorang prajurit militer yang gemilang. Ia berhasil memimpin pasukan untuk kembali merebut kota Yogyakarta pada 1949. Selain itu, Soeharto juga menjadi pimpinan Angkatan Darat ketika tragedi G 30 S/PKI terjadi pada tahun 1965.

2. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono

Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masuk ke dalam daftar jenderal TNI dengan tanda jasa terbanyak. Presiden Indonesia ke-6 ini mengoleksi sekitar 36 tanda jasa dan tanda kehormatan, seperti Bintang Republik Indonesia Adipurna, Grand Collar of the Order of Timor-Leste, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Kemanusiaan, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, dan Satyalancana Dwidya Sistha.

Selama menjabat sebagai Presiden, SBY dijuluki sebagai Bapak Perdamaian. Hal tersebut lantaran di bawah kepemimpinannya, Indonesia kerap berperan penting dalam berbagai misi perdamaian, mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Contoh kontribusi Indonesia adalah dalam Perjanjian Helsinki atau perdamaian di Aceh dan membangun Pusat Perdamaian dan Kemanan.

3. Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution Selanjutnya, ada Jenderal TNI (Purn) AH Nasution yang juga memiliki banyak tanda jasa. Pria kelahiran 3 Desember 1918 ini mempunyai setidaknya 34 tanda jasa dan kehormatan. Ia memperoleh Bintang Republik Indonesia Adipradana, 3 tahun sebelum dirinya wafat pada tahun 2000. Selain itu, Nasution juga dianugerahi tanda jasa lain yaitu Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Gerilya, Satyalancana Jasadharma Angkatan Laut, Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany-Jerman, Grand Cross (Datu) of the Order of Sikatuna-Filipina, dan Saytalancana Penegak. Ketika peristiwa pemberontakan PKI pada Oktober 1965, Nasution tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Kemanan. Ia harus kehilangan ajudannya, Pierre Tendean, dan anak bungsunya, Ade Irma Suryani Nasution, dalam kejadian berdarah itu. Nasution juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2008. 4. Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI yang kini menjabat, Andika Perkasa, tercatat memiliki 29 tanda jasa dan kehormatan. Di antaranya adalah Bintang Jalasena Utama, Bintang Yudha Dharma Utama, Satyalancana Seroja, dan Satyalancana Wira Dharma. Andika ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI. Sebelumnya, Andika merupakan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Ia resmi dilantik sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 di Istana Negara, Jakarta. 5. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Moeldoko, mengoleksi 26 tanda jasa dan kehormatan. Dari data yang terkumpul, beragam tanda jasa yang dimiliki Moeldoko tersebut di antaranya adalah Bintang Yudha Dharma Nararya, Pingat Jasa Gemilang-Singapura, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satyalancana Santi Dharma, dan Satyalancana Wira Dharma. Jenderal TNI kelahiran 8 Juli 1957 ini pernah mengikuti berbagai operasi militer penting, seperti Kontingen Garuda XI/A dan operasi Seroja Timor-Timur.