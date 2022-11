POLIGAMI merupakan pernikahan yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Praktik poligami pun menimbulkan pro dan kontra.

Terlepas dari pro dan kontra, berikut pelaku poligami yang fenomenal:

1. Achmad Fadil Muzakki

Achmad Fadil Muzakki adalah anggota DPR RI yang menerapkan poligami. Namanya sempat viral serta menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pelantikannya di tahun 2019, ia membawa tiga istrinya sekaligus.

Achmad Fadil beserta para istrinya iu tampak terlihat akur. Di Instagram @ach_fadilmuzakki, ia juga kerap membagikan kebersamaan dengan ketiga istrinya. Pada unggahan 10 Oktober 2022, terlihat Achmad Fadil dan tiga orang istrinya tengah jalan-jalan di mal serta berbelanja. Achmad Fadil pun menuliskan caption “Jika rumah tangga tentram serta damai, malaikat rahmat akan betah tinggal di dalamya”.

2. Ziona Chana

Ziona Chana, seorang pria di India, mempraktikkan poligami. Tak tanggung-tanggung, ia mempunyai 39 orang istri. Chana adalah kepala sekte agama yang menerapkan praktik poligami. Diketahui, Chana setidaknya memiliki 39 istri, 94 anak, 33 cucu, serta satu cicit.

Keluarga tersebut juga sudah tampil dua kali pada acara TV “Ripley’s Believe it or Not.” Keluarga Chana tinggal bersama di sebuah rumah berlantai empat yang disebut Chuuar Than Run. Pada Juni 2021, Chana meninggal dunia pada usia 76 tahun.

3. Ong Dam Sorot

Pria Thailand bernama Ong Dam Sorot, sempat viral karena poligami yang dijalaninya. Diketahui, Sorot mempunyai delapan istri. Sorot yang berprofesi sebagai seniman ini mejadi perbincangan setelah hadir di acara yang ditayangkan di YouTube. Menurut Sorot, media sosial juga berperan dalam mempertemukan dirinya dan sang istri.

Ia tinggal bersama dengan delapan istrinya. Meski begitu, mereka mengaku tidak pernah bertengkar. Kisahnya bersama delapan istri ini pun memunculkan pro dan kontra. 4. Eddys Chandra Sebuah video viral memperlihatkan seorang perempuan yang membantu mengurus berkas poligami hingga menemani pernikahan sang suami dengan istri keduanya. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @fitrimchandra. Pada video tersebut, terdapat narasi yang mengatakan sang suami meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah. Sang istri pertama juga bertemu dengan calon istri kedua sang suami. Bahkan dirinya juga mengurus hantaran untuk sang suami dan istri keduanya. Sang istri pertama terlihat pula menghadiri akad pernikahan sang suami dengan istri keduanya tersebut.