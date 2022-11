JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengampu diskusi bertema ‘Leadership in a Polarized World’ saat menjadi keynote speaker di salah satu sesi IdeaTalks dalam acara IdeaFest 2022 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jumat 25 November 2022.

Diskusi tersebut dipandu oleh Founder Asumsi, Pangeran Siahaan. Prabowo mengungkap tiga tantangan yang kini tengah dihadapi dunia.

“Tantangan global yang saat ini dihadapi adalah the rise of China, food, energy and water security, dan climate change,” ucap Prabowo.

Prabowo melanjutkan, sebagian masalah tersebut merupakan masalah yang nantinya akan dihadapi oleh generasi penerus bangsa. Kendati demikian, Prabowo memandang politik bebas aktif yang dianut Indonesia merupakan salah satu ‘panduan’ bagi anak muda untuk menghadapi tantangan ini.

Baca juga: Hari Guru, Prabowo Ingatkan Ajaran Nilai Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara

“Untung kita punya tradisi bebas aktif, tradisi kita seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Itu wisdom dari bapak bangsa, inilah yang saya terima, kita warisi kepada generasi penerus,” ujarnya.

“Jangan mau dibawa ke sini, jangan mau dibawa ke sana. Hormati semua. Semuanya harus mengejar apa yang diminta rakyat. Rakyat butuh kemakmuran,” sambung Prabowo

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Untuk menggapai kemakmuran, lanjut Prabowo, diperlukan upaya untuk mencapai perdamaian. Prabowo pun mengapresiasi terselenggaranya IdeaFest 2022. Ia menyebut ruang diskusi seperti yang ini merupakan langkah baik untuk bertukar gagasan antar anak muda yang peduli dengan bangsa.