CIANJUR - Hari kedua penanganan gempa magnitudo 5,6 di Cianjur, jumlah korban meninggal yang teridentifikasi sebanyak 271 orang. Sementara, 40 orang masih dalam pencarian.

"Sebanyak 271 jenazah yang sudah teridentifikasi nama jelas dan alamatnya. Dan 40 orang masih dalam pencarian oleh tim gabungan," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam keterangan pers nya di Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu (23/11/2022).

Namun, kata Suharyanto, tim akan tetap menelusuri jumlah 271 jenazah tersebut. Apakah saat dimakamkan sudah terdata atau belum.

"Takutnya ada mis, saat dimakamkan tidak masuk data. Tapi yang 271 ini sudah fix dan by name by address," ungkapnya.

Sementara itu, dari jumlah korban yang meninggal, sebanyak 40 orsng yang belum ditemukan dan masih dalam pencarian.

"Kita masih melakukan pencarian sebanyak 40 orang yang masih hilang," katanya.

