JAKARTA - Viral sebuah video di TikTok yang menceritakan kisah pernikahan dengan akhir yang menyedihkan.

Video ini diunggah oleh akun TikTok bernama @cndyynsd yang menceritakan pernikahannya berakhir karena sang suami ketahuan memiliki orientasi seks yang berbeda dan telah selingkuh dengan sesama jenis.

Dalam video yang berdurasi 46 detik tersebut, @cndyysnd mengawali kisahnya dengan menampilkan prewedding dan pernikahannya yang memancarkan kebahagiaan.

Namun, hal tersebut berubah setelah keduanya resmi menjadi suami istri dan menjalani biduk rumah tangga mereka.

"Dilamar seperti Ratu. Dihancurkan seperti Debu" tulis akun @cndyynsd pada keterangan videonya.

Dalam video tersebut, @cndyynsd mengaku dirinya sangat bahagia bisa menikah dengan orang yang ia cintai terlebih orangtuanya juga turut merasakan hal yang sama.

Kebahagiaan itu sirna ketika @cndyynsd menyadari ada perubahan sikap yang dilakukan oleh sang suami dan hal ini tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya.

"Bahkan selama menikah dia tidak mau menyentuhku sekalipun. I've married but still VIRGIN" jelas @cndyynsd.

Ia kemudian baru menemukan kenyataan bahwa sang suami mencintai pria lain dan seketika membuat dunianya runtuh. Hal itu ia ketahui dari percakapan mesra dengan seorang pria yang ia dapati di ponsel sang suami.

Ketahuan memiliki orientasi seks yang berbeda, suami @cndyynsd terlihat marah kepadanya karena telah membongkar hal tersebut ke orangtua kandungnya. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan @cndyynsd dan tidak mau berkomunikasi dengan keluarga lagi.

"Dan ternyata...He's not loving me, but him. Seketika dunia terasa runtuh. Aku coba menerima keadaan itu tapi dia malah pergi dan tidak ada kabar. Malah jadi aku yang merasa bersalah karena sudah ngecek handphonenya. Dia menghilang dan lost contact dari semua keluarga. Kecewa dan stress banget hampir gila rasanya," jelas @cndyynsd.

Hal ini jelas membuat @cndyynsd hancur dan hampir mengakhiri hidupnya. Namun ia masih disadarkan oleh orangtua, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang selalu memberikannya semangat.

Kini keduanya pun sudah resmi bercerai dan sudah tak ada lagi hubungan di antara keduanya.

"Belajar lebih lapang dada dan ikhlas menerima segala takdir-Nya," tambah @cndyynsd.