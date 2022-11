PADA masa pergantian Panglima TNI, calon yang diajukan diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Aturan tersebut tercatat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Posisi Panglima TNI dapat dijabat oleh Periwira Tinggi aktif. Jika biasanya seorang Panglima TNI menjabat 2-3 tahun, ada beberapa yang memiliki masa jabatan paling lama. Berikut daftar Panglima TNI yang paling lama menjabat.

1. Jenderal TNI Leonardus Benjamin (LB) Moerdani

Jenderal TNI LB Moerdani lahir di Cepu, Jawa Tengah, 2 Oktober 1932. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Satgas Intel Koptamtib tahun 1974. Moerdani kemudian diangkat sebagai Panglima TNI pada zaman Orde Baru. Selama hampir 5 tahun, tepatnya dari 28 Maret 1983 – 27 Februari 1988, LB Moerdani menjadi pimpinan tertinggi TNI.

Setelah itu, ia lama berkarier di kementerian dengan menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia periode 1988 hingga 1993. Selama berkarier, ia mendapat sejumlah bintang dan tanda penghargaan. Salah satunya yakni dua bintang dari Serawak dan Johor, Malaysia pada Juli 1986, yakni Bintang Panglima Tantra Gagah dan Bintang Kenyalang Serawak.

2.Jenderal TNI Try Sutrisno

Try Sutrisno adalah salah satu Panglima TNI yang pernah menjadi wakil Presiden Indonesia. Try Sutrisno lahir di Surabaya, 15 November 1935. Karier Jenderal TNI Try Sutrisno tidak hanya di militer saja melainkan juga politik. Ia menjadi wakil presiden ke-6 pada masa pemimpinan Soeharto.

Sebelum menjadi wakil presiden, ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-7. Try menjadi salah satu panglima TNI yang menjabat hampir 5 tahun, mulai 27 Februari 1988 sampai Februari 1993. Prestasi Try di dunia militer tidak main-main, ia pernah beberapa kali memimpin peristiwa, seperti GPK di Aceh dan peristiwa Tanjung Priok.

3. Jenderal TNI Maraden Panggabean Jenderal TNI Maraden Panggabean adalah Panglima TNI yang menjabat selama 5 tahun lebih, tepatnya 28 Maret 1973 sampai 17 April 1978. Pria kelahiran Tarutung, Sumatera Utara, 29 Juni 1922 ini juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan saat Kabinet Pembangunan II. Jauh sebelum ia menjabat sebagai Panglima TNI, Maraden Panggabean pernah menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat (Wakapangad) pada tahun 1966 dan Panglima Angkatan Darat (1969). Selain aktif dalam dunia militer, Maraden juga pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar pada tahun 1974 hingga 1978.