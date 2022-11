JAKARTA - Bali memang terkenal akan keindahan wisatanya yang dapat memanjakan mata. Banyak turis dari berbagai negara yang mengunjungi Bali untuk berlibur. Bahkan, beberapa tokoh dunia juga memilih Bali sebagai tujuan destinasi. Apa kesan tokoh dunia terhadap Bali?

1. Joe Biden

Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, mendatangi acara puncak KTT G20 di Bali. Ia tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Minggu (13/11/2022). Saat kedatangannya, ia disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Tidak hanya itu, saat turun dari pesawat, Biden juga disambut oleh tarian khas Bali.

Keindahan tari Bali yang ditunjukkan sebagai ucapan selamat datang membuat Biden kagum terhadap tarian tersebut. Biden sendiri sampai mengucapkan kata ‘amazing, splendid, wonderful’. Biden juga tidak lupa untuk mengucapkan kata ‘thank you’ kepada para penari karena telah menghasilkan tarian yang sangat luar biasa itu. Tak hanya itu, sebelum pulang, Joe Biden juga mengaku enggan untuk kembali ke negaranya. Biden sampai mengatakan, “I don’t think I’m going home. You had me staying on the beach,” kata Biden kepada Jokowi.

2. Raja Salman Pada 2017 lalu, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud dan rombongannya memilih Bali sebagai destinasi liburannya di sela melawat ke Indonesia dan sejumlah negara. Saat berkunjung ke Bali, Raja Salman senang menghabisi liburannya di sana. Bahkan, ia sampai memperpanjang liburannya di Pulau Dewata itu selama 3 hari. Sebelumnya, jadwal Raja Salman untuk berlibur di Bali hanya 5 hari, namun ia memperpanjangnya menjadi 8 hari. Raja Salman sangat menyukai Bali karena toleransi hidup beragamanya yang sangat kuat. Saat berkunjung ke Bali pun Raja Salman berani untuk membuka pintu kaca mobil dan melambaikan tangan ke masyarakat Bali. Hal itu dilakukan karena Raja Salman percaya bahwa wilayah Bali aman dan kondusif, masyarakatnya ramah, sehingga Raja Salman memberikan apresiasi dengan cara tersebut. Baca juga: 4 Tokoh Sejarah Dunia dengan Keanehannya, Miliki Urine Warna Biru hingga Tidak Menikah