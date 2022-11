JAKARTA – Kisah pasangan antara dokter gigi cantik, Elsa Noviolin dengan prajurit TNI, Letda Masagus Ahmad Feisal Hanif mencuri perhatian publik sehingga viral di media sosial.

Keduanya sering menjalin Long Distance Relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh. Kisah asmara antara mereka sering diunggah oleh akun Instagram Elsa dengan nama pengguna @elsanoviolin.

Beberapa kali Elsa mengunggah momen ketika dia harus berpisah sementara dengan pasangannya untuk bertugas.

Bahkan, mereka pernah menjalin hubungan LDR yang berjarak 11.244 km melintasi benua dan samudra, yaitu dari Afrika Tengah-Indonesia.

Hubungan LDR itu terjalin selama satu tahun mulai dari 13 September 2021-24 September 2022.

“Finally, after waiting 1 year! I’m still here for you (Akhirnya, setelah penantian 1 tahun! Aku masih di sini untuk kamu),” tulis Elsa pada postingan pertemuan mereka setelah sekian lama, dikutip, Kamis (17/11/2022).

Sebenarnya, itu bukan pengalaman LDR pertama kali bagi mereka. Pasangan itu juga pernah menjadi pejuang LDR dari Jakarta-Palembang.

Elsa pernah mengungkapkan dalam postingan Instagram mengenai kesulitannya dalam berhubungan jarak jauh dengan kekasih. Namun, hal itu bukan berarti tidak mungkin.

“Distance isn’t easy but it’s not impossible either (Jarak memang tidak mudah tapi juga bukan tidak mungkin),” tulis Elsa.

Akan tetapi, Elsa juga menitipkan pesan kepada kekasihnya untuk selalu menjaga diri. Elsa pun berjanji untuk terus mendukung segala kondisi dan keadaannya.

Menjalin hubungan jarak jauh memang merupakan suatu pergolakan dalam lika-liku pasangan. Butuh komitmen dan komunikasi yang kuat untuk tetap menjaga hubungan tersebut. Tak jarang, beberapa hubungan pasangan berakhir karena terhalang jarak yang jauh. Namun, Elsa dan Masagus membuktikan bahwa jarak bukanlah sebuah hambatan.