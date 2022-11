JAKARTA - Sebuah tweet dari seorang broadcaster bernama Sophie Corcoran membuat heboh netizen Indonesia. Pernyataannya yang mengunggah foto gala dinner KTT G20 diangggap menghina pakaian asli Indonesia, batik.

"Why are they all dressed the same - and like that (mengapa mereka semua berpakaian sama - dan seperti itu)," tulisnya dalam akun Twitter miliknya @sophielouisecc.

Cuitan Sophie disertai dengan foto beberapa pejabat KTT G20 mengenakan batik merah. Meraka adalah Presiden FIFA Gianni Infantino, Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan, Perdana Menteri Kanada Justin Tredeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan pendiri World Economic Forum (WEF) Klaus Martin Schwab yang memakai batik saat dinner.

Cuitan tersebut memancing kemarahan netizen Indonesia karena balasan beberapa follower yang bersangkutan menyebut pakaian tersebut sebagai sebuah seragam kultus keagamaan.

"Its a cult," kata akun @Deficitlom.

Banyak netizen Indonesia menghujat cuitan tersebut dan menyebut sang pengunggah sebagai manusia yang tak memiliki budaya.

"These are traditional Indonesian batique shirts. It is an established custom that all guests wear them during meetings in Indonesia. They are colorful and offer a lot of air in the heat. You might want to see them in suits and tie - ‘all dressed the same’ - but THEY wouldn’t." kata akun @RekstadYvind membalas cuitan di atas.

Yang kurang lebih berarti

"Yang mereka pakai adalahh Batik, itu adalah pakaian yang para tamu pakai selama pertemuan di Indonesia. Batik memiliki banyak warna dan nyaman dipakai. Kamu mungkin berpikir tentang mengenakan jas dan dasi. 'semua terlihat sama' 'tapi mereka tidak'" katanya.