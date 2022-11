DENPASAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pergi ke pasar membuat dirinya mengerti tentang berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk para pedagang.

Jokowi mengatakan hal itu kepada para pewarta dari media lokal dan asing yang mengikuti blusukannya ke Pasar Badung di Denpasar, Bali, Kamis pagi.

"Going to the market like this, made me understand. Understand very well, what the community is facing (Pergi ke pasar seperti ini membuat saya mengerti. Mengerti dengan baik, apa yang dihadapi masyarakat)," kata Jokowi di Antara, Kamis (17/11/2022).

Dengan mengerti persoalan yang dihadapi masyarakat itu, Jokowi bersama jajaran pemerintahan kemudian bisa membuat kebijakan baik dan tepat bagi masyarakat.

Saat meninjau pasar, Jokowi sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang ditemui. Dia menanyakan kepada pedagang mengenai omzet penjualan saat pandemi Covid-19 mulai mereda.

Selain itu, Jokowi juga membagikan paket sembako dan uang tunai kepada para pedagang sebagai tambahan modal usaha.

