WALK OUT adalah tindakan meninggalkan ruang rapat sebagai aksi protes. Aksi walk out pun pernah terjadi pada rangkaian pertemuan G20 2022. Berikut perwakilan negara yang pernah walk out dalam pertemuan G20.

1. Kanada

Kanada merupakan salah satu negara yang pernah walk out pada pertemuan G20. Aksi walk out tersebut terjadi dalam pertemuan G20 yang diadakan di Washington DC pada April 2022.

Kanada, yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Kanada Chrystia Freeland, melakukan aksi walk out sebagai bentuk penolakan kehadiran Rusia pada pertemuan tersebut.

Pada akun Twitter miliknya, Freeland menuliskan, “Pertemuan minggu ini di Washington merupakan tentang mendukung ekonomi dunia. Invasi ilegal Rusia ke Ukraina adalah ancaman untuk ekonomi global. Rusia tidak boleh berpartisipasi atau ikut serta dalam pertemuan.”

Baca juga: Joe Biden Soroti Krisis Pangan Dunia akibat Agresi Rusia

2. Amerika Serikat

Amerika Serikat, negara yang sering bersitegang dengan Rusia, juga pernah melakukan untuk walk out. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen hengkang dari pertemuan G20 di Washington DC pada April 2022.

Hal itu dilakukannya usai mengetahui kehadiran perwakilan Rusia. Sebelum meninggalkan tempat, Yellen sempat mengatakan kepada peserta yang hadir pada pertemuan tersebut bahwa dirinya tidak setuju kehadiran pejabat senior yang mewakili Rusia. Yellen pun sudah bertemu Sri Mulyani membahas kondisi Rusia pada perekonomian global.

3. Inggris

Masih di pertemuan G20 di Washington DC pada April 2022, perwakilan Inggris Andrew Bailey yang merupakan Gubernur Bank of England juga memutuskan untuk walk out. Ia walk out bersama seorang pejabat senior Departemen Keuangan Inggris.

Aksi walk out tersebut juga didukung oleh Rishi Sunak. Sunak pada akun Twitternya mengatakan “Kami bersatu dalam kecaman atas perang Rusia melawan Ukraina serta akan mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk Rusia,” tulis Sunak, Kamis (21/4/2022).

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

4. Rusia Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga ikut walk out pada pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali pada Juli 2022. Pertemuan tersebut merupakan pertama kalinya, sejak invasi Rusia ke Ukraina, yang menghadirkan Rusia. Lavrov muncul pada sesi pertama. Kemudian ia mendapat teguran keras dari negara Barat. Pada sesi berikutnya, Lavrov membaca sebuah pernyataan, lalu pergi tanpa mendengar yang lain. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borell menggambarkan apa yang dilakukan Lavrov tersebut sebagai tindakan yang tidak terlalu hormat. Diolah dari berbagai sumber: Tika Vidya Utami-Litbang MPI