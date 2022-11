PUNCAK KTT G20 diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 15-16 November 2022. Pada G20 2022, Indonesia berkesempatan menjadi Presidensi G20.

Sejumlah pemimpin negara G20 pun telah datang untuk menghadiri forum kerja sama multiteral yang dibentuk pada 1999 ini.

Berikut fakta menarik negara G20:

1. Negeri Pelangi

Afrika Selatan dijuluki sebagai Negeri Pelangi. Hal ini terkait dengan politik apartheid yang mewarnai sejarah negara ini.

Negeri Pelangi merupakan istilah yang diciptakan oleh Uskup Agung Desmond Tutu. Uskup Agung Desmod Tutu menggambarkan Afrika Selatan sebagai Negeri Pelangi lantaran keberagaman agama, ras, suku bangsa di Afrika Selatan setelah apartheid, terutama usai pemilu demokratis pertama di Afrika Selatan pada 1994.

2. Turki Dilanda Inflasi 85,51%

Pada 2022, beberapa negara anggota G20 mengalami tantangan ekonomi yang berat, salah satu tantangan tersebut adalah inflasi.

Turki merupakan salah satu negara yang terdampak inflasi paling dalam. Inflasi Turki menembus 85,51% pada Oktober 2022. Angka tersebut meningkat pada bulan sebelumnya serta menjadi yang tertinggi sejak 1998. Hal ini diperkirakan lantaran nilai tukar mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat serta bank sentral yang memangkas suku bunga.

3. Indonesia

Indonesia menjadi anggota G20 saat forum kerja sama multilateral ini dibentuk pada 1999. Pada pertemuan awalnya, Indonesia hadir sebagai perwakilan kelompok negara berkembang. Saat itu, Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara.

Pada KTT G20 2022, Indonesia menjadi tuan rumah G20. Presidensi G20 Indonesia menegaskan kepemimpinan Indonesia pada bidang ekonomi hingga diplomasi internasional. Hal ini mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20.

4. Amerika 2 Kali Jadi Presidensi G20

Presidensi G20 dimulai saat Amerika Serikat mengundang negara anggota G20 pada 2008 di Washington. Pada 2008, Amerika Serikat mengangkat tema Financial Markets and The World Economy.

Kemudian pada 2009 di Pittsburg, Amerika Serikat kembali menjadi Presidensi G20. Presidensi G20 pada 2009 mengangkat tema From Crisis to Recovery.

