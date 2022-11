JAKARTA - Momen langka terjadi di antara dua sosok perempuan yang disebut sebagai Srikandi Indonesia yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Pasalnya, kedua wanita ini tertangkap kamera tengah menyambut dua pemimpin G20 yaitu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Selasa (15/11/2022).

Momen tersebut juga diabadikan oleh Retno Marsudi melalui akun Instagram pribadinya, @retno_marsudi hari ini.

Ia mengunggah dua foto momen berharga tersebut dan mengungkapkan ia bekerja sama dengan Sri Mulyani dalam menyambut para pemimpin G20.

BACA JUGA:Para Peserta KTT G20 Diberi Kado Spesial Bola Piala Dunia 2022 oleh Presiden FIFA

"Working together with Minister of Finance of Indonesia, my best friend SMI @smindrawati, in welcoming leaders of G20," tulis Retno Marsudi dalam keterangan fotonya.

Begitu juga dengan Sri Mulyani, ia membagikan momen bekerja sama dengan Retno Marsudi melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Diketahui, ia dan Retno Marsudi turut hadir dalam penyelenggaraan KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski Bali untuk mendampingi Presiden Jokowi menyambut kedatangan para pemimpin G20 sebelum sesi pertama dimulai. โ€œMendampingi Presiden @jokowi bersama Menlu @retno_marsudi menerima kedatangan pimpinan G20 sebelum sesi 1 KTT G20 dimulai,โ€ tulis Sri Mulyani dalam keterangan fotonya. Sri Mulyani tampil memukau dengan mengenakan baju batik dan membawa tas hitam miliknya. Sementara Retno Marsudi terlihat menggunakan pakaian berwarna abu-abu dengan aksen pita di dadanya. Dalam setiap potretnya Sri Mulyani dan Retno Marsudi berada di dekat atau di samping Jokowi. Diketahui, hari ini Presiden Jokowi menyambut 17 kepala negara dan pimpinan organisasi untuk perhelatan KTT G20. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang di antaranya adalah working session seputar ketahanan energi dan pangan dan working session kedua adalah agenda kesehatan. Acara nantiya juga akan ditutup pada malam nanti dengan agenda welcoming reception yang berlokasi di Garuda Wisnu Kencana Park. Pada acara puncak KTT G20 Bali, nantinya kita akan mengetahui apakah G20 tahun in akan menghasilkan leader's declaration atau deklarasi pimpinan atau tidak.