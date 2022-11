JAKARTA - Jenderal bintang empat merupakan pangkat paling tinggi di institusi TNI. Sejumlah tokoh bangsa diketahui memiliki pangkat bintang empat di pundaknya.

Okezone pun merangkum sejumlah jenderal TNI yang paling terkenal di Indonesia. Berikut ulasannya.

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu Jenderal Bintang 4 paling terkenal di Indonesia. Kini Jenderal berusia 75 tahun itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Tyasno Sudarto

Nama Tyasno Sudarto muncul sejak menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Raider atau Yonif 323/Buaya Putih. Ia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada periode tahun 1999 - 2000.

3. Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah dikenal di kalangan perwira TNI AD sebagai sosok yang kenyang pengalaman di dunia militer. Beragam tugas dan posisi di kemiliteran pernah diembannya.

Andika pernah menjadi anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) sejak tahun 1987 hingga 2002. Di awal tahun bergabungnya itu, Andika masih berusia 21 tahun.

Jenderal Andika Perkasa yang ternyata merupakan lulusan Universitas ternama Luar Negeri yaitu Harvard.

Mantan Pangkostrad ini memiliki jejak dan prestasi di dunia pendidikan yang luar biasa. Bahkan, dirinya telah berhasil menempuh pendidikan hingga gelar S3.

Jenderal Andika Perkasa mengenyam pendidikan S1 di universitas dalam negeri dan meraih gelar S2 serta S3 di luar negeri.

Meski kini terjun ke dunia politik, Luhut terkenal sebagai prajurit yang memiliki banyak pengalaman tempur. Tak heran, bakat dan keberhasilannya di dunia militer membuatnya diangkat menjadi Jenderal Bintang Empat.

4. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono Mantan Presiden Republik Indonesia Keenam adalah Jenderal Bintang 4. Sebelum menjadi Jenderal, ternyata SBY pernah menempuh pendidikan militer di luar negeri.

Pendidikan yang ditembuh SBY di antaranya, On the job training in 82nd Airborne Division (Fort Bragg) Amerika Serikat; Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank) di Belgia dan Jerman pada 1984; dan US Command and General Staff College (Fort Leavenworth) Kansas Amerika Serikat pada 1991.