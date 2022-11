JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri ke Media Center KTT G20 Bali, yang terletak di Bali Internasional Convention Center (BICC). Kunjungan itu usai Presiden menghadiri pertemuan B20 atau B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (14/11/2022).

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 19.45 WITA dan langsung berkeliling menyapa para jurnalis yang tengah sibuk memberitakan rangkaian kegiatan G20.

Melihat kedatangan Presiden Jokowi, para pewarta langsung bergegas untuk menghentikan kegiatannya dan hendak mewawancara Jokowi. Namun, ia menyampaikan bahwa kehadirannya di media center hanya untuk mengecek fasilitas dan kegiatan di tempat tersebut, bukan untuk memberikan pernyataan pers.

“Saya mau ngecek ini. I have no comment to make this time,” kata Jokowi yang dikutip melalui siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, yang dikutip Selasa (15/11/2022).

Baca juga: B20 Summit 2022 Resmi Ditutup, Jokowi Titip soal UMKM ke India

Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berada di media center selama kurang lebih 12 menit. Dalam kesempatan itu, tampak juga beberapa jurnalis asing memanfaatkan momentum kunjungan Presiden ini untuk berswafoto (selfie) bersama orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sambil berkeliling Mangapura Hall, Jokowi juga menyapa para jurnalis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara. Ia pun memastikan fasilitas tempat tersebut memadai bagi para jurnalis.

“Bagaimana fasilitasnya? Ada yang kurang?” tanya Jokowi.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Selesai berkeliling, Presiden Jokowi meninggalkan area media center. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah jurnalis yang terakreditasi untuk KTT G20 adalah sebanyak 2.133 orang. Sebanyak 2.051 di antaranya hadir secara langsung dan 82 lainnya meliput secara virtual. Adapun jumlah media yang terdaftar sebanyak 430 media yang terdiri dari 364 media internasional dan 71 media nasional.