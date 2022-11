JAKARTA - Aktris senior, Venna Melinda menyatakan kembali terjun ke dunia politik setelah empat tahun vakum. Venna diketahui sempat dua periode yakni 2009-2014 dan 2014-2019 menjadi anggota DPR RI.

Pada Pemilu 2024 mendatang, Venna kembali mengajukan diri sebagai bacaleg melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ia meceritakan alasan memilih Perindo sebagai partai untuk maju caleg di Pemilu 2019 usai mendengar pidato dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang menyatakan bahwa partainya inklusif.

"Saya suka quote dari beliau adalah partai ini partai yang open minded, jadi tidak mengenal suku, agama, latar belakang, itu keren sih," kata Venna dalam Podcast Aksi Nyata Perindo yang bertajuk Balik ke Dunia Politik, Venna Melinda Ungkap Alasan Pilih Gabung Partai Perindo, Kamis 10 November 2022.

"Jadi semua orang punya kesempatan yang sama, karena bukan hanya education for all, tapi politic for all," sambungnya.

Baca juga: Venna Melinda Bangga Jadi Bagian dari Partai Perindo

Kemudian, ia berharap adanya generasi muda yang melek politik. Menurutnya, regenerasi dalam politik sangat penting sehingga tidak ada kekosongan dalam tongkat estafet perpolitikan di Indonesia.

Baca juga: Venna Melinda Taruh Harapan Besar untuk Partai Perindo di HUT ke-8

Ia menjelaskan, berdasarkan pengalamannya di Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Komisi X DPR RI, beberapa negara maju anggota dewannya untuk saat ini semakin banyak kalangan muda yang duduk di kursi parlemen.

"Kalau kita ke Amerika ke negara-negara Eropa, semua anggota DPR-nya semakin lama semakin muda, itu yang harus kita sharing, bahwa keren lho jadi politisi," tuturnya.

(fkh)