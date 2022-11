JAKARTA - Trisha Eungelica Ardyadana Sambo, putri dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi mengunggah kedekatannya dengan sang ayah. Unggahan itu pun banjir dukungan dari warganet.

Trisha sendiri kini tengah menempuh pendidikan dalam Fakultas Kedokteran di salah satu kampus di Jakarta. Ayah dan ibunya yang tengah menjalani persidangan terkait dugaan pembunuhan Brigadir J sempat membuatnya "hilang" dan disebut mengalami depresi.

Namun, beberapa waktu ke belakang, lewat akun Instagramnya @trishaeas, ia mengunggah kedekatannya dengan sang ayah, Ferdy Sambo.

Sambil berpose manja dan menyender di bahu sang ayah, Trisha mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo akan tetap dan selalu menjadi pahlawan di hidupnya, apapun yang terjadi.

"221108 - my hero, forever and always," tulisnya dalam caption di fotonya yang diunggah pada 9 November 2022.

Dukungan pun datang dari kerabat dan sahabat. Mereka mendukung Trisha untuk tetap tabah terkait dengan peristiwa yang terjadi di keluarganya. Belum diketahui kondisi pasti Trisha. Namun, ia dipastikan tak bisa setiap hari ditemani oleh kedua orangtuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang jadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Berigadir J.