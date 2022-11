JAKARTA - Kedutaan Besar Jepang memberikan penghargaan Bintang Tanda Jasa Musim Gugur Tahun 4 Reiwa/2022 The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada empat tokoh bangsa untuk jasanya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

Keempat tokoh tersebut diantaranya Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sjarifuddin Hasan, mantan Menteri Perhubungan dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, serta Wakil Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Japan Jawa Timur / Wakil Ketua Pembina Yayasan Pemeliharaan Sekolah Jepang Surabaya Dr Joshie Karyadi Halim.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menilai, empat tokoh itu layak menerima penganugerahan Bintang Jasa Musim Gugur Tahun 4 Reiwa/2022 tersebut.

Para tokoh itu dinilai memberikan andil besar dalam melancarkan kerja sama, serta mendorong saling pengertian antara kedua negara. Khususnya pada masa pascakrisis keuangan Asia.

โ€œHari ini Pemerintah Jepang memberikan anugerah kepada beberapa tokoh dari berbagai negara dan dari Indonesia ada tiga yang langsung menerima ke Tokyo dan ada satu orang yang diserahkan di Jakarta,โ€ kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dalam konferensi pers di Tokyo, Rabu (11/9/2022).

Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengucap syukur usai menerima penghargaan dari pemerintah Jepang. Penghargaan yang diterimanya adalah Bintang Tanda Jasa: Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.

"Saya sangat bersyukur, ini suatu kehormatan, terima kasih atas penghargaan dari pemerintah Jepang. Ini menunjukkan betapa Indonesia betul-betul mendapatkan perhatian dari Jepang," katanya dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo, Rabu (9/11/2022).

Dikutip dari situs resmi Kedubes Jepang di Indonesia, Akbar pernah menjabat anggota DPR RI dan berbagai menteri kabinet. Pada 1999-2004, ia menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Akbar dinilai telah meningkatkan pertukaran di bidang politik di tingkat tinggi antara kedua negara. Yakni melalui interaksi aktif dengan para pemimpin Jepang.

Akbar juga berkontribusi dalam meningkatkan pertukaran pemuda melalui penyelenggaraan program pertukaran pemuda, dan mendorong pertukaran olahraga. Konkretnya dengan bantuan peralatan Judo dari Jepang untuk Indonesia.

Selanjutnya, Sjarifuddin Hasan memperoleh Bintang Tanda Jasa: The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star karena berkontribusi bagi peningkatan hubungan antara Jepang dan Indonesia di bidang politik dan ekonomi.

Sjarifuddin Hasan telah memberikan kontribusi pada peningkatan hubungan Jepang-Indonesia, terutama saat menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak 2009 hingga 2014 dan sebagai anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia - Jepang sejak 2015. Sementara itu, Ignasius Jonan dianugerahi Bintang Tanda Jasa: The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star atas kontribusinya bagi peningkatan hubungan Jepang-Indonesia di bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transportasi Ignasius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada 2009 dan mengupayakan peningkatan impor kereta api bekas dari Jepang. Kemudian, Joshie Karyadi Halim yang mendapatkan Bintang Tanda Jasa: The Order of the Rising Sun, Silver Rays karena berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan komunitas Jepang di Indonesia serta persahabatan antara Jepang dan Indonesia sebagai Wakil Ketua Badan Pengurus East Jawa Japan Club (EJJC).ย (kha)