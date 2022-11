JAKARTA – Seorang wanita viral usai mengetahui suaminya memiliki orientasi seks sesama jenis atau gay. Parahnya lagi, pacar dari sang suami ternyata tinggal di rumah yang sama dengan mereka.

Dalam video yang diunggah oleh akun Tiktok @azinomu, terdapat potongan foto yang disertakan cerita dari pengalaman pahit korban setelah mengetahui bahwa laki-laki yang ia nikahi ternyata penyuka sesama jenis.

“Momen yang ditunggu malah menghancurkan mentalku. Rumah tangga tanpa ada komunikasi, seranjang tapi terhalangi bantal guling. Satu atap, tapi selalu merasa sendiri,” Tulis wanita yang diketahui bernama Ian tersebut dalam unggahannya.

Ian mengaku, ia pertama kali mengetahui orientasi seks suaminya yaitu di tiga bulan pernikahan mereka. Mengejutkannya lagi, pacar suaminya tinggal di satu rumah yang sama dengan ia dan suami.

“He’s not love me, but him,” tulisnya.

“Allah baik, secepat ini menunjukkan kepada saya. Sumpah demi apapun saya tidak pernah mencari tahu. Karena saya berprinsip kalau kita yang cari, kita juga yang sakit. Semua tiba-tiba dan tidak sengaja saya mengetahuinya, sampai pada di usia pernikahan kami yang baru 3 bulan saya tahu suami saya gay, seperti hancur hidup saya runtuh seketika,” jelasnya.

Meski telah mengetahui kenyataan bahwa suaminya adalah gay, Ian tetap diam dan mau merawat suaminya yang sedang sakit. Dirinya bahkan rela jika memang ditakdirkan tidak bisa memiliki keturunan.

Tak disebutkan penyakit apa yang diderita sang suami, namun besar harapan Ian jika kelak suaminya bisa bertobat dan menyadari perbuatannya.

“Saya tetap sabar, saya tetap merawat dia sampai dia bisa beraktivitas kembali. Saya pikir setelah vonis tersebut dia akan berubah dan menyadari kalau yang dia lakukan adalah dosa besar dan ini adalah teguran dari sang pencipta,” tulis Ian.

Diketahui juga rupanya selama menikah, ia tak pernah diperlakukan dengan baik oleh sang suami. Bahkan setelah membaik dari penyakitnya, perangainya tetap tidak berubah. Dirinya merasa sudah tak sanggup lagi menghadapi perilaku suaminya dan memutuskan untuk berpisah.

“Allah menyelamatkan saya. Saya masih punya keluarga dan sahabat yang menyayangi saya. Ini adalah jalan yang terbaik ‘selamatkan diri sendiri’. Alhamdulillah prosesnya sangat amat dimudahkan,” tulisnya sambil memperlihatkan berkas pengajuan cerainya.

“Terima kasih abang, setidaknya kamu sudah mengajariku untuk jadi lebih sabar dan kuat setelah lalui hari-hari kemarin. Sekarang waktunya sembuhin diri sendiri yuk!” tulisnya.

Postingan yang telah dilihat lebih dari 368 ribu pengguna Tiktok tersebut menuai banyak dukungan dan komentar positif warganet. Beberapa di antaranya juga bercerita pernah berada di titik yang sama dengan Ian, dan saling menguatkan satu sama lainnya.

“Manusia paling kuat yg pernah gue temuin! love u ian ku sayang, you deserve to be happy yah sekarang!! harus self love banyak banyaaaak,” tulis akun albaskala.

“Mbaak peluk jauh . aku juga sebagai korban kaum mereka. tapi bedanya aku belum nikah. Allah baik mba . jgn lpa cek kesehatan mba,” tulis akun disyaaaaa.

“Ya Allah, semoga Allah SWT menganti setiap rasa sakit mba dengan kebahagiaan dan kesehatan amin,” tulis akun Shinta Gustine Perma. “Ya Allah kok bisa mbak se rumah nya alasan nya apa mbak?? Benar kata yang komentar mbak cek hiv supaya safe buat diri sendiri tetap semangat,” tulis akun Upky.Fashion. “Wanita kuat. Semoga nanti dipertemukan dengan jodoh yg jauh lebih baik,” tulis akun Yolanda Ozzora. “Daku pernah di posisi itu bestiee…. sabar ya, Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan kita…. memang sakit, berat, Kuatt yaa,” tulis akun Harfanny Sutra.