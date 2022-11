JAKARTA - PN Jakarta Selatan menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Bharada E atau Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Ricky Rizal Wibowo pada Senin (7/11/2022) hari ini. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Ketiganya sempat duduk berjejer di ruang persidangan.

Berdasarkan pantauan, sidang yang digelar pada pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh ketiga terdakwa, Bharada E, Kuat dan Rizky Rizal. Ketiganya sempat duduk berdampingan di kursi terdakwa lantaran persidangan ketiganya digabungkan bersama.

Pasca ditanyai kesiapan dan kesehatannya oleh majelis hakim, ketiga terdakwa tersebut lantas dipersilakan untuk duduk di bersama tim pengacaranya. Adapun ketiganya sama-sama kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Saat ini, ada 5 orang saksi yang tengah memberikan kesaksiannya dalam sidang dugaan kasus pembunuhan dengan terdakwa Bharada E, Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Kelima orang saksi tersebut merupakan saksi dari bidang telekomuniksi dan petugas swab.

Kelimanya saksi itu, yakni Petugas Swab di Smart Co Lab bernama Nevi Afrilia, Petugas Swab di Smart Co Lab bernama Ishbah Azka Tilawah, Driver Ambulance bernama Ahmad Syahrul Ramadhan, Legal Counsel pada provider PT. XL AXIATA bernama Viktor Kamang. Lalu, Provider PT Telekomunikasi Seluler bagian officer security and Tech Compliance Support bernama Bimantara Jayadiputro.