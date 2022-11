JAKARTA – Para penggemar grup band Korea Selatan NCT 127 menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang mengamankan konser di ICE BSD, Serpong, Tangerang melalui tagar THANK YOU POLISI di Twitter pada Sabtu, 5 November 2022. Tagar ini segera menjadi tren di Twitter setelah di ditweet lebih dari 15 ribu kali pada Minggu, (6/11/2022) dini hari.

Sebelumnya pada konser NCT 127 hari pertama, Jumat, 4 November, terjadi insiden lantaran penonton dan fans NCT 127 atau NCTzen berdesak-desakan untuk berebut bola bertanda-tangan idola mereka, menyebabkan 30 orang penonton pingsan. Saat itu polisi bertindak tegas dengan segera menghentikan konser yang sedang berlangsung guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

“Kepolisian melihat kondisi saat ini sesuai dengan perjanjian kami dengan pihak promotor, karena sudah 30 orang pingsan, maka kepolisian menghentikan konser ini," kata pihak kepolisian.

Setelah mendapat jaminan dari pihak penyelenggara, pihak kepolisian akhirnya mengizinkan konser NCT 127 hari kedua pada Sabtu, untuk berjalan sesuai rencana. Jaminan ini dibuktikan dengan konser yang berjalan kondusif, rapi, dan tertib, sejak penonton mengantre, masuk ke dalam gedung konser di ICE BSD Tangerang, hingga keluar dari lokasi konser.

Setelah konser hari kedua ini, tagar THANK YOU POLISI diserukan oleh para fans NCT 127 sebagai apresiasi atas pengertian dan kerja pihak kepolisian. Sejumlah tagar lain seperti THANK YOU NCTZEN, THANK YOU NCT 127, dan THANK YOU DYANDRA (pihak promotor konser NCT 127) juga turut memenuhi Twitter.

Baca Berita Selengkapnya: Tagar Thank You Polisi Trending di Jagat Twitter Usai Konser NCT 127 Dihentikan