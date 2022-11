JAKARTA - Tagar THANK YOU POLISI menjadi tranding topik di jagat Twitter pada Sabtu 5 November 2022.

Hastag ini muncul sebagai bentuk apresiasi para fans boy grup NCT 127 kepada kinerja pihak Kepolisian dalam mengamankan jalannya konser yang digelar di ICE BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Aktivitas tagar THANK YOU POLISI ini ditweet oleh netizen sebanyak 15 ribu kali (saat tulisan ini diturunkan).

Tak hanya tagar THANK YOU POLISI yang mereka tulis pada konser hari kedua, THANK YOU NCTZEN, THANK YOU NCT 127 dan THANK YOU DYANDRA (yang merupakan pihak promotor konser NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA - THE LINK' turut mereka gaungkan.

"See you soon 127 and goodbye boy, next time kalo kalian ke indo aku bakal nonton kalian thank you ges.THANK YOU NCT 127 THANK YOU NCTZEN THANK YOU DYANDRA THANK YOU POLISI Love #NCT127 #TheLinkinJKT #NCT127inJKT #TheLinkinJKT_DAY2," cuitan @nkn_enen.

Sebelumnya, pada konser hari pertama pada Jumat 4 November 2022, konser band asal Korea Selatan itu tidak berjalan mulus lantaran para penonton fans NCT 127 atau NCTzen berdesak-desakan untuk berebut bola bertanda-tangan idola mereka. 30 orang penonton jatuh pingsan.

Polisi setempat yang berjaga pun bertindak tegas. “Kepolisian melihat kondisi saat ini sesuai dengan perjanjian kami dengan pihak promotor, karena sudah 30 orang pingsan, maka kepolisian menghentikan konser ini," ujar pihak kepolisian.

Namun usai mendapat jaminan dari pihak penyelenggara, pihak kepolisian akhirnya mengizinkan kembali konser dilanjutkan.

Hasilnya, situasi di hari kedua jalannya konser NCT 127 sangat jauh berbeda. Jalannya konser kondusif, rapi, dan tertib, sejak mengantri, masuk ke dalam gedung konser di ICE BSD Tangerang, hingga keluar dari lokasi konser. Ketika keluar dari lokasi konser pun, para penonton sangat rapi dan tertib. Untuk menghindari terjadinya kerumunan dan supaya tidak berdesakan, sejumlah pintu yang ada di venue dibuka sehingga tidak terjadi penumpukan massa.