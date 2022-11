JAKARTA – Sebuah video yang diunggah oleh akun Tiktok milik @matchaaaaaaaaaaa___ viral di media sosial. Seorang wanita membakar undangan pernikahan karena gagal menikah.

Diketahui wanita tersebut dan pasangannya sebelumnya telah melangsungkan lamaran dan sudah merencanakan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal itu terlihat dalam potongan video yang memperlihatkan wanita tersebut berfoto bersama kerabat dekatnya di acara lamaran.

“Biasanya cuman liat orang lain yangg gagal nikah, tapi sekarang bagian aku hehe. Terimakasih Tuhan untuk semua hal hal baik, thank u for the trauma,” tulis akun Tiktok tersebut.

Ia juga membagikan hasil tangkapan layar berisikan percakapan antara calon suami dan dirinya. Sang kekasih memutuskan untuk membatalkan pernikahan dikarenakan harus mengikuti keputusan keluarga. Hubungan keduanya sudah berjalan selama tiga tahun.

Baca juga: Sosok Wanita Cantik Berkebaya Merah Pemeran Video Porno di Sebuah Hotel

“Tidak berdaya dan tidak upaya memang jodoh kita sampai di sini neng, mohon maaf a lebih memilih keputusan keluarga karena bagi a keluarga segalanya terutama kedua orang tua a yang wajib dipatuhi dari keputusan beliau,” tulis laki-laki yang tak disebutkan namanya.

Kisah pahit yang dibagikan itu telah ditonton lebih dari 89,7 ribu penonton dengan jumlah likes sebanyak 3.588. Beberapa warganet ikut menyalurkan semangat dan dukungannya kepada sang pemilik akun Tiktok tersebut, agar bisa tetap kuat dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya.

“Allah gak akan mengambil sesuatu darimu melainkan untuk diganti dgn yg lebih baik. semangat kamu,” tulis akun bukan siapa siapa.

“Semangat yaa .2 th lalu aku juga sama,H-1bulan,undangan,Wo,Sserahan smuanya udh siap, udh dibayar,dan dari aku pihak cewe yg kluar uang," tulis akun Reza Antiika.

“semangatttttt semoga di ganti sama yang lebih baik aamiin,” tulis akun liiikooooooo. s “manusia memang hanya bisa berencana tp Allah yg menentukan pasti itu yh terbaik buatmu ka semangat insya Allah jodohmu lebih baik dari yg ini,” tulis akun mamaaish. “semangat kaka, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yg lebih baik,” tulis akun Infinity Eyewear. “Ya Allah, kakak bisa laluin semuaa yaa semangatt ya kak. peluk jauhhh kak,” tulis akun xlnrr.