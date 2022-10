JAKARTA - Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2023. Jokowi dan Gus Yahya berjejer dengan nama-nama tokoh dunia lainnya.

Daftar nama-nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia itu, dikeluarkan oleh 'The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims'. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman.

BACA JUGA:Presiden Jokowi dan Ketum PBNU Masuk 50 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Berdasarkan data dari The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims ini, nama Jokowi berada di urutan ke-13. Ini kali kedua Jokowi masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh versi lembaga yang sama.

Tahun lalu, Jokowi juga masuk dalam daftar muslim paling berpengaruh 2022, juga di urutan yang sama.

BACA JUGA:Gempa M 5,3 Guncang Tapanuli Selatan

Sedangkan Gus Yahya, berada di urutan ke-19. Ini kali pertama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu masuk dalam daftar nama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.

Adapun, pada posisi pertama dalam daftar itu diduduki oleh Raja Arab Saudi, King Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud; kedua oleh Pemimpin Agung Republik Islam Iran, Ayatollah Hajj Sayyid Ali Khamenei; dan ketiga oleh Emir Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Baca Juga: Ini Cara Gadai BPKB Mobil di Inafina.com serta Syarat dan Ketentuannya

Sementara itu, posisi keempat ditempati oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan; kelima oleh Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania, King Abdullah II ibn Al-Hussein; dan keenam oleh intelektual kelahiran Deobandi, India, Sheikh Muhammad Taqi Usmani.