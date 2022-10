JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa duka cita atas tragedi maut di Distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan (Korsel).

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam akun Twitternya pada Minggu (30/10/2022) sore.

"Sangat sedih mengetahui tentang penyerbuan tragis di Seoul. Belasungkawa terdalam saya kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia bersama rakyat Korea Selatan (Korsel).

"Indonesia berduka bersama rakyat Korea Selatan dan berharap mereka yang terluka cepat pulih," kata Jokowi.

Berikut ucapan belasungkawa Jokowi yang disampaikan dalam bahasa Inggris.

"Deeply saddened to learn about the tragic stampede in Seoul. My deepest condolences to those who lost their loved ones. Indonesia mourns with the people of South Korea and wishes those injured a speedy recovery," tulis Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Tragedi maut pesta Halloween di Distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 malam.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan (Korsel) pada Minggu (30/10/2022) tragedi tersebut menewaskan setidaknya 153 orang. Dari total 153 orang yang meninggal dunia, 20 orang diantaranya merupakan warga negara asing (WNA).

