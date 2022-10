JAKARTA – Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang suka melontarkan humor. Selain bisa membuat perut terpingkal-pingkal, humor ini juga sarat akan makna.

Salah satunya adalah kisat saat Gus Dur pernah bercerita tentang orang Madura yang ada di Australia. Kala itu, Gus Dur berkunjung ke Australia untuk bertemu sekumpulan orang Madura.

Orang-orang Madura memang tersebar ke seluruh penjuru dunia, tidak cuma di Indonesia. Di luar negeri juga banyak orang Madura.

Baca juga:Â Humor Gus Dur: Cerita Murid Bikin Soal dan Nilai Sendiri Ujiannya

Dilansir dari Gusdur.net, setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan mereka, akhirnya Gus Dur mengerti bahwa sebagian orang Madura yang ada di sana sudah belasan tahun tinggal di sana.

Baca juga:Â Humor Gus Dur: Gelar Gus, Kiai dan Ulama Tidak Ada Kuliah dan Wisudanya

Gus Dur yakin pasti orang-orang Madura itu sudah fasih berbahasa Inggris. Lalu Gus Dur bertanya kapan di antara mereka ada yang akan kembali ke tanah airnya, Indonesia.

Gus Dur: "When will you come back to Indonesia?"

Baca Juga: Ini Cara Gadai BPKB Mobil di Inafina.com serta Syarat dan Ketentuannya

Orang Madura: "Yes, muntak sande, yes mande, Gus." Gus Dur: Bahasa Indonesianya? Orang Madura: "Ya kalo enggak minggu, ya senin, Gus?' Gus Dur pun dibuat terpelongo dengan jawaban itu.