JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan platform digital berbasis interaksi sosial di dunia virtual bernama "Jagat Nusantara". Peluncuran dilakukan di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, pada Jumat, 28 Oktober 2022.

"Dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyampaikan sambutannya melalui video avatar. Layar menampilkan Presiden Jokowi versi avatar yang kemudian mengajak para peserta memasuki Ibu Kota Nusantara (IKN) versi digital.

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi juga mengajak para generasi muda untuk bersatu, bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda.

"Para generasi muda harus bersatu untuk membangun masa depan bangsa, baik secara ekonomi riil maupun ekonomi digital. Nah, ini salah satunya. Ayo ikut saya. Masa depan kita mulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita akan berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita," ucap Presiden dalam video tersebut.

Menurut Presiden Jokowi, Jagat Nusantara juga akan menjadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan di dunia. Selain itu, juga memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global.

"Para seniman Tanah Air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya seperti konser musik. Kita juga bisa berolahraga, akan menjadi pengalaman bersama yang seru. Ayo generasi muda mari kita membangun Ibu Kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas," ujarnya.

Sementara itu, Founding Chairman Jagat, Wishnutama Kusubandio, dalam laporannya mengatakan, dalam kehidupan saat ini yang didominasi oleh teknologi dan digitalisasi, anak muda harus siap berkompetisi dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, melalui Jagat Nusantara ini pihaknya berupaya untuk mewujudkan kompetisi melalui kreativitas dan inovasi.

"Sebuah platform _social immersive_ berbasis web dan _mobile_ yang menghubungkan pengguna dengan dunia virtual. Kita bisa bilang ini _the next generation of social media_, hasil kerja keras dan kolaborasi anak-anak muda kita," ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, dan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono.