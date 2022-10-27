JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data 198 produk obat sirup yang aman digunakan sepanjang mengikuti aturan pakai. BPOM melakukan penelusuran data registrasi terhadap seluruh produk obat bentuk sirup dan drops.
Sebelumnya, ada 133 sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol. BPOM terus melakukan penelusuran dan pembaruan kembali daftar sirup obat, suspensi, drops, dan cairan oral.
Sebanyak 65 obat hasil penelusuran ini menambah jumlah obat yang tidak menggunakan 4 pelarut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Dalam daftar tersebut termasuk obat hasil verifikasi data registrasi termasuk obat yang masih dalam proses perpanjangan Izin Edar (renewal) dan registrasi variasi di BPOM.
"Daftar obat yang aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai saat ini berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) produk," imbuhnya.
Berikut daftarnya menukil dari laman BPOM RI:
1. AFICITRIN
2. ALERFED
3. ALERGON
4. AMOXICILLIN
5. AMOXSAN
6. ASTEROL
7. AVAMYS
8. AVAMYS
9. B-DEX SIRUP
10. BDM
11. BUFAGAN EXPEKTORANT
12. BUFAGAN EXPEKTORANT
13. CAZETIN
14. CEFADROXIL
15. CETIRIZINE
16. CETZIN
17. CITOCETIN
18. COHISTAN EXPEKTORANT 60 ML
19. COHISTAN EXPEKTORANT 100 ML
20. COLFIN
21. COLSANCETINE
22. COMBICITRINE
23. CONSTIPEN
24. CONSTULOZ
25. COREDRYL
26. COTRIMOXAZOLE ERRITA PHARMA
27. COTRIMOXAZOLE HARSEN
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28. DARYAZINC
29. DARYAZINC
30. DECATRIM
31. DEFERIPRONE
32. DIAKIDS
33. DOMINO
34. DOMPERIDONE
35. DURAFER
36. ERLAMYCETIN
37. ETAMOXUL
38. EXTROPECT
39. GARKENE
40. GLISEND
41. GRAFAZOL
42. GUANISTREP
43. HISLOREX
44. INTERZINC
45. ITRABAT SIRUP
46. KOMIX EXPECTORANT JAHE
47. KOMIX EXPECTORANT JERUK NIPIS
48. KOMIX EXPECTORANT PEPPERMINT
49. KOMIX OBH SIRUP
50. KOMIX OBH
51. KOMIX OBH KID (RASA MADU)
52. KOMIX RASA JAHE
53. KOMIX RASA JERUK NIPIS
54. KOMIX RASA PEPPERMINT
55. KONIDIN OBH
56. LACTULAX 60 ML
57. LACTULAX 120 ML
58. LACTULAX (RASA COKLAT)
59. LACTULOSE 60 ML
60. LACTULOSE 120 ML
61. LAPICEF DROPS
62. LAXALOSAN
63. LEVOPRONT
64. MALTOFER
65. MEFAMESIS
66. METAGAN EXPECTORANT
67. METHADONE HYDROCHLORIDE
68. METRONIDAZOLE BENZOAT
69. METRONIDAZOLE BENZOATE
70. MUCOBAT
71. NEO EMKANADRYL
72. NIPE EXPECTORANT ADULT 120 ML
73. NIPE EXPECTORANT ADULT BOTOL PLASTIK 60 ML
74. NIPE EXPECTORANT ADULT BOTOL 60 ML
75. NIPE EXPECTORANT ADULT 120 ML
76. NIPE EXPECTORANT KIDS
77. NIPE EXPECTORANT KIDS
78. NORAGES
79. NYSTATIN
80. OBAT BATUK 8 DEWA
81. OBAT BATUK HITAM
82. OBAT BATUK HITAM
83. OBAT BATUK HITAM
84. OBH AFI
85. OBH AFI (RASA LEMON)
86 OBH AFI (RASA MINT)
87. OBH BERLICO (RASA JERUK NIPIS)
88. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA JAHE
89. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL
90. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL
91. OBH COMBI BATUK BERDAHAK RASA MENTHOL
92. OBH IKA 100 ML
93. OBH IKA 200 ML
94. OBH MOLEX
95. OBH NUTRA
96. OBH RAMA
97. OBH SURYA
98. ONDANE
99. PEDIALYTE CAIRAN ORAL BOTOL PLASTIK
100. PEDIALYTE (AROMA BUBBLE GUM) CAIRAN ORAL BOTOL PLASTIK 101 PRALAX
102. PROCATEROL HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE
103. PYRANTEL PAMOATE SUSPENSI
104. RAMADRYL EXPECTORANT
105. RENASISTIN OD DROPS (SERBUK
KERING)
106. RHINATHIOL
107. RHINOS NEO DROPS
108. ROTARIX
109. ROTARIX
110. ROTATEQ CAIRAN ORAL
111. SALBRON EKPEKTORAN
112. SALBUGEN
113. SALBUGEN EXPEKTORAN
114. SALBUTAMOL SULFATE
115. SALDEXTAMIN
116. SALTRIM FORTE SUSPENSI
117. SUCRALFATE BOTOL PLASTIK 100 ML
118. SUCRALFATE DUS, BOTOL PLASTIK 100 ML
119. SUPRAMOX
120. SURVANTA
121. SYNFLORIX
122. VALVED
123. VALVED DM
124. VENTOLIN SIRUP
125. VENTOLIN EXPECTORANT SIRUP
126, VERTIVOM
127. WINASAL
128. ZENICOLD
129. ZENTRIS
130. ZINC GO FORTE
131. ZINC SULFATE MONOHYDRATE BERNOFARM
132. ZINC SULFATE MONOHYDRATE AFIFARMA
133. ZINFION
134. AMBROXOL
135. BISOLVON LARUTAN / CAIRAN
136. CATAFLAM
137. CHLORAMPHENICOL PALMITATE
138. CHLORPHENAMINE MALEAT
139. COLICAID EMULSI DUS
140. COROMECYTIN
141. COTRIMOXAZOLE
142. DEVOSIX
143. DOMINAL
144. DOMINO
145. DOMPERIDONE
146. DULCOLACTOL
147. DUPHALAC 120 ML
148. DUPHALAC 200 ML
149. DUPHALAC 45 ML
150. ERLAPECT
151. EXTRALAC
152. FLAGYL
153. GIGADRYL
154. GITRI
155. GRAPHALAC
156. KANDISTATIN
157. LACONS
158. LACTOFID
159. LACTULOSE DEXA MEDIA
160. LACTULOSE PERTIWI AGUNG
161. LANTULOS
162. LEVOSIF
163. MESAFLUKIN
164. METROLET
165. MOLEXDRYL
166. MONELL
167. MUCOPECT
168. NEW MENTASIN
169. NOPRENIA
170. NOSFOCIN
171. NOVALGIN
172. OBAT BATUK HITAM 100 ML
173. OBAT BATUK HITAM 200 ML
174. OBAT BATUK HITAM 100 ML
175. OBH SEKAR SIRUP
176. OMESTAN SUSPENSI
177. 50OPILAX
178. OPILAX
179. PRIMPERAN
180. RAMADRYL
181. RENALYTE
182. RISPERDAL
183. SOLAC
184. STARLAX SUSPENSI
185. SUPRACHLOR DUS, 1 BOTOL 60 ML
186. SUPRACHLOR 60 ML
187. SUPRAMOX
188. TRIMETA
189. ULSIDEX
190. UNI OBH 100 ML
191. UNI OBH 300 ML
192. UNIVXON
193. VOSEA
194. YEKADRYL EXPECTORANT EXTRA
195. YEKADRYL EXTRA 100 ML
196. YEKADRYL EXTRA 55 ML
197. ZENIREX
198. ZINCRO