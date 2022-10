INDONESIA memiliki tokoh muda yang berprestasi di berbagai bidang. Dengan prestasinya, mereka mampu mengharumkan nama bangsa hingga ke ranah internasional.

Sosok seperti mereka bisa menjadi inspirasi bagi anak bangsa untuk terus berkarya dan belajar. Berikut adalah tokoh-tokoh muda Indonesia berprestasi yang patut dijadikan inspirasi.

1. Jerome Polin Sijabat

Jerome Polin Sijabat adalah video kreator yang berkecimpung di Youtube. Jerome menjadi terkenal karena kisah pendidikannya yang menginspirasi.

Jerome Polin mengenyam bangku sekolah dasar dan menengah di Permata Hati, Surabaya. Di sekolah yang terbilang elite itu, Jerome dikelilingi teman-teman yang cukup berada, sedangkan dirinya berasal dari keluarga biasa. Teman-teman Jerome sering kali bercerita pengalaman keluar negeri, sehingga membuat dirinya jadi termotivasi.

Pria kelahiran Jakarta, 2 Mei 1998 ini pun mengejar mimpinya untuk bisa kuliah di luar negeri. Jerome mencari beasiswa full agar tidak memberatkan keluarganya. Sempat gagal, namun melalui program Mitsui-Bussan Scholarship, Jerome berhasil kuliah di Waseda University, Jepang dengan beasiswa penuh. Keberhasilannya itu tidak luput dari usaha dirinya dan doa dari kedua orang tuanya.

Setelah mendapatkan beasiswa, Jerome menjadi Youtuber dengan konten edukasi. Lagi-lagi usahanya tidak selalu mulus, Jerome hanya mendapatkan sedikit penonton dari unggahannya. Namun, ia tidak menyerah, hingga kemudian ia mulai mendapatkan banyak penonton. Kini akun YouTube miliknya yang dinamai ‘Mantappu Jiwa’ berhasil memiliki 9,7 subscribers.

2. Maudy Ayunda

Maudy Ayunda merupakan seorang penyanyi yang juga pandai dalam bidang akademis. Ia berhasil meraih gelar S1 di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Oxford University. Ketika lulus, mahasiswa jurusan Politic, Pholosopy, and Economics (PPE) itu bahkan mendapatkan predikat cumlaude.

Tidak puas sampai di situ, Maudy kemudian melanjutkan pendidikan magister di Stanford University. Ia mendapatkan dua gelar sekaligus untuk program magisternya ini, yaitu gelar MA dan MBA. Prestasi Maudy tentu sangat membanggakan bangsa.

Kini di umurnya yang baru 28 tahun, Maudy Ayunda dipercaya menjadi juru bicara Presidensi G20 Indonesia. Ditunjuknya Maudy Ayunda sebagai Jubir Presidensi G20 Indonesia adalah karena ia memiliki prestasi yang luar biasa dan dianggap bisa merepresentasikan profil anak muda Indonesia yang mampu berkarya, baik di kancah nasional maupun internasional.

3. Niki

Penyanyi muda berbakat bisa menjadi julukan yang disematkan untuk Niki. Niki atau Niki Zefanya adalah penyanyi Indonesia yang go internasional di usia muda.

Penyanyi bernama asli Nicole Zefanya ini lahir di Jakarta, 24 Januari 1999. Niki mulai mengawali kariernya di bidang tarik suara pada tahun 2010 dengan mengunggah video cover di YouTube.

Kemudian, pada tahun 2017, Niki bergabung dengan label rekaman asal Amerika Serikat yaitu 88rising.

Kariernya pun mulai bersinar. Selain bernyanyi, Niki juga menulis lagu-lagunya sendiri.

Ia pernah pula berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dunia terkenal, seperti Honne, Joji, serta teman labelnya, Rich Brian. Lagu-lagu Niki yang mendunia antara lain, Lowkey, Summer time, High School in Jakarta dan Lose.

4. Griselda Sastrawinata

Griselda Sastrawinata adalah tokoh muda yang berprestasi dalam bidang seni. Griselda dipercaya untuk menjadi Visual Development Artist pada film Frozen II. Ia berperan untuk merancang gaun karakter Anna. Film yang sangat mendunia itu memecahkan rekor sebagai film terlaris akhir pekan sepanjang sejarah Thanksgiving di Amerika Serikat (AS).

Tidak hanya pada film Frozen II, Griselda sebelumnya pernah terlibat dalam garapan film Moana, Wreck It Ralph 1, Inner Working, Home Penguins of Madagascar, The Croods, Me and My Shadow, How to Train Your Dragons 2, dan masih banyak lainnya. Sosok Griselda bisa menginspirasi anak bangsa yang tertarik dengan dunia animasi.

*diolah dari berbagai sumber

Risa Maharani Putri – Litbang MPI