JAKARTA - Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menjadi sorotan masyarakat. Beberapa nama yang terjerat dalam kasus ini telah ditetapkan menjadi tersangka, mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf.

Kelimanya dijerat dengan sangkaan pasal 340 KUH Pidana, subsider pasal 338 KUH Pidana, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau dipenjara selama-lamanya 20 tahun.

Jika tidak terbukti atas sangkaan pertama, terdapat ancaman subsider yang akan mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Kendati telah ditetapkan menjadi tersangka, istri dari Sambo ini awalnya sempat tidak mendapatkan penahanan sebagaimana para tersangka lain dengan alasan kemanusiaan.

Saat itu, Putri Candrawathi hanya dibebani wajib lapor selama 2 kali seminggu dan pencekalan berpergian ke luar negeri setelah permohonan penangguhan penahannya dikabulkan oleh penyidik.

Dikabulkannya pemohonan yang diajukan didasarkan atas penilaian terhadap kondisi Putri Candrawathi yang masih memiliki balita yang memerlukan pengawasannya serta kondisi kesehatannya yang tidak stabil.

Ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan pada dasarnya diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHAP bahwa atas persetujuan dari penyidik, penuntut umum atau hakim tergantung kewenangannya dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan dapat diperkenankan adanya penangguhan penahanan.

Adapun terkait syarat-syarat penangguhan penahanan dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut meliputi wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota. Dalam hal ini, Putri Candrawathi dibebankan untuk wajib lapor dua kali dalam seminggu kepada penyidik.

Hadirnya penangguhan penahanan merupakan bentuk perlindungan akan kepentingan tersangka atau terdakwa agar tidak dirugikan dengan adanya penahanan yang kemungkinan dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama. Sebagaimana diketahui penahanan akan mengurangi kebebasan bergerak yang dimiliki oleh seseorang.

Terlebih, sebelum diputus bersalah dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Ketentuan ini dikenal sebagai Asas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Putri Candrawathi di satu sisi memang merupakan bentuk perlindungan hak yang dilindungi oleh negara, namun narasi-narasi mengenai persamaan di mata hukum menyeruak merespon akan hal ini. Pasalnya, terdapat kasus-kasus terdahulu dimana sosok ibu yang pula memiliki anak dalam pengawasannya tetap harus mendekap di penjara.

Sebut saja Vanessa Angel, sebelum ditetapkan sebagai tahanan kota atas kasus narkoba yang menjeratnya, ia harus mendekap selama 1,5 bulan dan terpisah dengan anaknya yang masih berusia 4 bulan dalam kondisi tengah menyusui. Angelina Sondakh pun mendapatkan penolakan pengajuan permohonan untuk menjadi tahanan kota, meskipun saat itu ia memiliki anak yang berusia 2 tahun dan selepas ditinggal meninggal oleh suaminya.

Tak berhenti disitu, Baiq Nuril yang menjadi korban UU ITE, harus juga meninggalkan anaknya yang masih balita, padahal ia adalah korban dalam kasus ini.

Seorang perempuan yang tengah menjalani fungsi maternitas, yang mana salah satunya adalah mengasuh anak, dapat tidak ditahan sebelum persidangan. Bahkan, jika harus dilakukan penahanan sebelum persidangan, penahan tersebut harus dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dilakukan sesingkat-singkatnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip umum dalam CEDAW yakni kesetaraan substantif, yang mana tidak berfokus hanya pada persamaan di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau riil dari hukum. dalam hal ini, posisi seorang ibu memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan masyarakat.

Namun kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan di atas seolah memperlihatkan adanya tebang pilih mengenai perempuan mana yang dapat mendalilkan fungsi maternitasnya untuk mendapatkan penanguhan penahanan.

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, membagi dasar penahanan berdasarkan dua hal yaitu unsur yuridis dan unsur subjektif.

Unsur yuridis mendasarkan ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yang meliputi atas tindak pidana yang ancaman pemidanaannya lima tahun atau lebih serta beberapa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut.

Adapun terkait unsur subjektif merupakan penilaian subjektif terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang berdasarkan bukti yang cukup menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Jika merujuk pada kasus Putri Candrawathi dengan ancaman hingga hukuman mati, secara unsur yuridis, sudah sepatutnya dapat menjadi alasan langsung dilakukan penahanan yang bersangkutan. Kendati demikian, pejabat yang berwenang juga melakukan penilaian terhadap unsur subjektif dari seorang tersangka atau terdakwa.

Dalam hal ini berkaitan dengan apakah tidak ditahannya seorang tersangka atau terdakwa tersebut membahayakan atau tidak. Dan sebagaimana namanya, penilaian ini merupakan penilaian yang subjektif. Dapat saja dalam suatu waktu, seseorang dianggap mengkhawatirkan dan tidak mengkhawatirkan berdasarkan penilaian pejabat yang berwenang.

Hal inilah yang menjadi kritik dari banyak pihak. Benar, bahwa Putri Candrawathi berhak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahannya berdasarkan alasan maternitasnya sebagai hak yang dilindungi oleh negara.

Namun, seharusnya pengabulan penundaan penahanan seorang ibu yang masih memiliki anak dalam pengawasannya bukan hanya dapat diakses oleh Putri Candrawathi. Melainkan oleh seluruh ibu yang berhadapan dengan hukum. Terlebih, saat penetapan penahanan hanya berdasarkan subjektifitas pejabat berwenang yang tidak selalu konstan.

Putri Noviyanti

Persma Perisai Universitas Pertamina

