JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar kembali sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofriansyah Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Selasa (25/10/2022).

Jelang persidangan, karangan bunga menghiasi PN Jaksel. Karangan bunga itu berisi dukungan terhadap Bharada E.

Berdasarkan pantauan MPI, ada 3 karangan bunga yang baru ditempatkan di depan gerbang PN Jaksel. Salah satu karangan bunga bertuliskan "Stay Honest Cad."

"Tegakan Keadilan Save Bharada E #Brigadir J Cheers For Icad," tulis keterangan dalam karangan bunga itu.

Sementara itu, terdapat pula karangan bunga bertuliskan "We Respect Richard. For Admiting His Mistakes. Jujur Itu Harus! Good Looking Itu Bonus." Demikian pernyataan dalam karangan bunga lainnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Jakarta Selatan akan menggelar kembali sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Bharada E.

Kejaksaan Agung akan memanggil 12 saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Selasa (25/10/2022). Ke-12 saksi itu termasuk keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir) J hingga pacar dan keluarga. Identitas lengkap 12 saksi itu yakni pengacara Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak. Orang tua Brigadir J Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak. Lalu pacar Brigadir J Vera Mareta Simanjuntak. Saksi lainnya yakni Mahareza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Novitasari Nadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak dan Indrawanto Pasaribu.