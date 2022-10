JAKARTA - Muhammadiyah memiliki 173 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, ada 1 perguruan tinggi di Kerajaan Perlis, Malaysia yang sudah diresmikan beberapa bulan yang lalu.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, jumlah sekolah dan madrasah, dalam catatan terakhir ada 6.500-an. Sementara TK Bustanul Athfal dan PAUD lebih dari 23.000.

Beberapa dari sekolah Muhammadiyah juga berada di luar negeri. Ada sebuah SD di Melton, negara bagian Victoria, Australia. Kemudian, ada pula TK Bustanul Athfal di Kuala Lumpur, Malaysia dan Kairo, Mesir.

Layanan pendidikan ini paling banyak diberikan dibandingkan rumah sakit dan amal usaha yang lainnya. Setelah pendidikan, Muhammadiyah juga sering memberikan dalam bidang pelayanan sosial seperti, Panti Asuhan Muhammadiyah terdapat lebih dari 500.

Untuk sekarang, Muhammadiyah memiliki 119 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jika digabungkan dengan klinik, maka jumlahnya lebih dari 500.

“Ini yang memang coba kita terus usahakan,” kata Abdul Mu’ti dalam program Special Dialogue Okezone bertemakan "Muhammadiyah Say No to Money Politic Jelang Muktamar".

Abdul Mu’ti juga menyebutkan dalam bidang ekonomi, ada beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Selain itu, ada unit bisnis yang profitable, misalnya pom bensin, supermarket, minimarket, dan berbagai layanan ekonomi yang dikembangkan oleh daerah-daerah dan cabang Muhammadiyah.

"Ini sekedar menyebut saja angka-angka itu. Tetapi semuanya bukan untuk menumpuk kekayaan karena Muhammadiyah adalah organisasi non-profit tetapi semua pelayanan itu kami berikan untuk masyarakat dan kehadiran kami adalah kehadiran yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," jelasnya.

