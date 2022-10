JAKARTA - Sejumlah tokoh hingga pejabat menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-71 kepada Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Soebianto.

Bahkan, Prabowo mendapat kejutan langsung dari Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani, saat menyambangi negera Paman Sam itu pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu.

Dubes Rosan pun membagikan momen ketika dirinya memberi kejutan (surprise) ulang tahun kepada Ketua Umum Gerindra itu melalui video singkat yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya @rosanroeslani.

"Momen Senin lalu, saat menerima kedatangan Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kedatangan beliau dalam rangka kunjungan kerja ke Amerika Serikat bertepatan dengan ulang tahun ke-71 yang jatuh pada Senin, 17 Oktober. Jadi, saat menyambut kedatangan Pak @Prabowo dan rombongan di Hotel Ritz Carlton, saya bersama teman-teman di KBRI (Kedutaan Besar RI) telah menyiapkan surprise birthday untuk Pak @Prabowo," tulis Rosan.

Dalam video tersebut, Prabowo tampak terkejut. Usai meniup lilin, Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu memberikan potongan kue pertama kepada Rosan. Acara turut dihadiri selebritas sekaligus YouTuber Dedi Corbuzier dan anaknya, Azkanio Nikola Corbuzier.

Tidak sampai di situ, malam harinya KBRI Washington DC mengundang Prabowo, yang didampingi putranya, Didit Hediprasetyo, untuk mengikuti makan malam bersama di Wisma Indonesia.

"Jamuan makan malam itu kami manfaatkan untuk merayakan hari ulang tahun Pak Prabowo," ucap Rosan.

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini mengungkapkan, jamuan makan malam berlangsung hangat dan penuh kegembiraan. Apalagi, Prabowo melantunkan beberapa lagu, seperti "Tanah Airku", "Rumah Kita", dan "Sio Mama", serta dinyanyi bersama beberapa hadirin.

"Suasana semakin hangat saat Deddy Corbuzier menyumbangkan beberapa lagu, salah satunya 'My Way'. Benar-benar enggak saya duga," katanya.

"Sekali lagi, selamat ulang tahun Pak Prabowo dan selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga," imbuh Rosan dan digenapi dengan tagar #RosanBerbagiCerita, #IndonesiaWay, #IndonesiainUS, #inidiplomasi, dan #multilateral.

Konten tersebut pun dibanjiri netizen Indonesia. Banyak di antaranya yang turut mengucapkan selamat ulang tahun serta memberikan doa dan harapan baik untuk Prabowo. Salah satunya oleh akun @sj_esmeralda.

"HBD (happy birthday) untuk Bapak Prabowo S. Barakallah fii umrik. Ultah (ulang tahun) kita sama di tanggal dan bulannya. HBD to me too. he-he-he. Keep healthy, ya, Pak," tulisnya.

Pernyataan senada disampaikan akun @baron_basuning. Dia menuliskan, "So sweet, Mas Bro Dubes @rosanroeslani, bikin surprise yang penuh kehangatan. Happy 61, Pak Mas Jenderal @prabowo. Stay healthy for 2024, Pak."