JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto, memamerkan keberhasilan partainya di hadapan Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Golkar ke 58 di Hall C JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).

Airlangga mengatakan, Golkar telah membuat kepengurusan di 37 provinsi di Indonesia.

"Kepengurusan Golkar sudah bertambah dari 34 jadi 37 provinsi," ujarnya dalam sambutan, Jumat, (21/10/2022).

Dia mengatakan, Golkar merupakan partai politik (parpol) pertama yang mendirikan kepengurusan di daerah pemekaran.

"Mungkin Partai Golkar partai pertama yang mendirikan kepengurusan di daerah pemekaran dan di 37 provinsi," tutur Airlangga.

Ia menyebutkan para ketua di daerah pemekaran itu hadir dalam acara HUT.

"Saya minta ketua DPP di Papua pegunungan, Papua Selatan berdiri," katanya.

Golkar, Airlangga melanjutkan, juga merupakan partai yang ingin mengedepankan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, semua kalangan bisa bergabung dengan Golkar.

"Golkar lahir untuk semua, loving no one behind, partai Golkar adalah Partai yang infklusif. Partai Golkar hadir untuk semua," tuturnya.