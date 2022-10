JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa orang Eropa menganggap santri sebagai pemimpin dunia masa depan atau The Future Leader in the World yang toleran.

Wapres mengatakan anggapan ini setelah ada produser film dari Italia yang membuat film tentang Pesantren dan bahkan filmnya diputar di Vatikan.

“Ada produser film dari Italia datang kesini untuk tahu tentang Islam Nusantara, dia datang ke Banten, dia melihat orang baduy yang tidak beragama Islam di tengah-tengah umat Islam, dia bisa tidur dengan nyenyak,” cerita Wapres di depan para santri.

“Datang ke Jateng liat Borobudur di tengah-tengah masyarakat Islam aman ya, datang ke Jatim, di Bromo, ada ruang Hindu mereka juga tenang. Apa dia bilang, saya akan buat film tentang Islam Nusantara dan saya akan putar di seluruh Amerika dan Eropa,” katanya.

Wapres mengungkapkan film tersebut menceritakan tentang kehidupan santri, bagaimana cara santri bergaul, bahkan juga berinteraksi. Melalui film itu, orang-orang Eropa menganggap bahwa para santri ini dianggap sebagai pemimpin dunia yang toleran.

“Dan dibuat filmnya bahkan yang menariknya dia buat tentang Pesantren tentang gimana hidup santri, gimana cara santri bergaul, berinteraksi dan sudah dibuat filmnya, bahkan sudah difestivalkan filmnya diputar juga di Vatikan,” katanya. “Yang paling kaget komentar mereka apa? Ini, ini katanya, the future leader in the world, ini pemimpin dunia masa depan. Jadi ini santri ini dianggap oleh orang Eropa pemimpin dunia masa depan yang toleran. Saya kira julukan ini luar biasa dan ini merupakan catatn kita, oleh karena itu kita pertahankan,” ungkap Wapres.