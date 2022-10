JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Anies mengucapkan selamat melalui akun Twitter resminya @aniesbaswedan.

Cuitan dari Anies tersebut ramai dibalas oleh netizen. Salah satu netizen ada yang menyatakan kekaguman terhadap Prabowo lantaran semangatnya berjuang untuk menjadi presiden RI.

“Prabowo seumur saya 71 th, beliau mjd "kaca diri" saya....kalau badan saya terasa tidak sehat krn usia, saya ingat beliau sambil berucap dlm hati ... Prabowo saja umur 71 masih niat jadi Presiden....saya jg harus kuat dan sehat spt beliau,” ujar netizen tersebut.

Cuitan dari akun @suhartono***ini lantas dibalas Prabowo. Prabowo menuliskan soal ungkapan "old soldier never die", yakni semangat prajurit tidak akan pernah mati sampai kapan pun.

“Old soldier never die, and they never fade away. They only go when The almighty call them," tulis Prabowo dalam akun @prabowo disertai emoticon Bendera Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, Prabowo merayakan HUT Ke-71 pada Senin (17/10/2022). Sejumlah tokoh dan pejabat mengucapkan selamat kepadanya. Termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyampaikan ucapan selamat lewat akun Instagram resminya. Ridwan Kamil mengunggah reels yang menampilkan foto kebersamaannya dengan Prabowo. Salah satunya foto saat Prabowo berbisik ke Ridwan Kamil hingga kebersamaan mereka dalam suat acara. Selain itu, ada pula foto Ridwan Kamil dan Prabowo tengah jalan bersama, duduk semeja, serta berdoa bersama. Sementara itu, Prabowo mengunggah ulang ragam ucapan selamat ulang tahun di Instagram Story. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya. "Terima kasih saudara-saudara sekalian atas doa dan ucapan yang berlimpah di hari ulang tahun saya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam pengabdian kepada Tanah Air tercinta," ujar Prabowo Subianto.