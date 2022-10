JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan hadiah berupa jersey dan bola resmi piala dunia Qatar dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal tersebut didapatkan Jokowi usai menggelar pertemuan dengan Gianni.

Pemberian hadiah itu dilakukan setelah konferensi pers, usai keduanya menggelar pertemuan untuk membahas mengenai transformasi sepak bola Indonesia.

Momen Gianni Infantino memberikan jersey itu pun diunggah Jokowi di akun Instagram pribadinya Selasa (18/10/2022). Dalam unggahannya, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada FIFA.

"Buah tangan dari Presiden FIFA Gianni Infantino: jersey sepak bola FIFA bernomor punggung 1 dan bola resmi Piala Dunia Qatar 2022. 'Because now President is part of the FIFA team,' (karena sekarangg presiden adalah bagian dari tim FIFA) kata Gianni Infantino. Terima kasih Presiden FIFA," tulis Jokowi dikutip dari instagramnya, Selasa (18/10/2022).

Sekadar informasi, Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino menyepakati beberapa hal khususnya menyoroti tragedi di Kanjuruhan. Keduanya sepakat tragedi Kanjuruhan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi dunia di persepakbolaan Indonesia dan dunia.

"Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola," kata Jokowi.

