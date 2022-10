JAKARTA - Karangan bunga dukungan terhadap terdakwa pelaku pembunuban berencana Brigadir J, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E terus membanjiri Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Karangan bunga itu berdatangan menjelang sidang dakwaan Bharada E hari ini, Selasa (18/10/2022).

Dari pantauan MPI di lapangan, setidaknya ada empat buah karangan bunga yang berisi dukungan terhadap penyelesaian kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

Dua karangan bunga, berisi pesan dukungan terhadap Bharada E, terduga pelaku pembunuhan Brigadir J. Salah satu karangan bunga dikirim oleh 'Squad Eliezer Group'.

"Support dan doa kami selalu menyertaimu," tulis karangan bunga Squad Eliezer Group.

Sementara karangan bunga yang lain, dikirim oleh 'Fans Bharada Eliezer Universal.' Dalam karangan bungan itu, mereka memberikan dukungan terhadap Bharada E.

"Kami dari Fans Bharada Eliezer Universal akan tetap mendukungmu dan selalu mendoakan mu yang terbaik," tulis Fans Bharada E seperti dikutip dari karangan bunga tersebut.

Selain itu, karangan bunga yang lain juga berisi pesan semangat krpada Bharada E. "Keep spirit Icad, we always support and god bless you."

Selain itu, terdapat pula karangan bunga dari "Ibu-Ibu Online" yang berisi pesan dukungan kepada Bharada E. Dengan tagar #SaveBharadaE, mereka juga menyemangati mantan ajudan Ferdy Sambo itu.

"Semangat berjuang anak tuhan doa ibu-ibu tetap selalu bersamamu," tulis karangan bunga itu.

Tak hanya dukungan untuk Bharada E, salah satu karangan bunga yang lain juga ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap hakim. Karangan bunga itu dikirim oleh Rakyat-Rakyat Yang Cinta Keadilan dan Penegakan Hukum.' "Hakim dan jaksa saking cintanya kami akan penegakan hukum, kita kirim bunga nih, tandanya kita monitor sidang kasus Brigadir J," tandas tulisan tersebut.