JAKARTAÂ - Coorporate Lawyer Managing Partner at S.Panggabean & Associates Law Office Lawyer-Mediator-Legal Audit-Penyuluh Anti Korupsi Pertama KPK RI, Sifra Panggabean, S.H., M.Si (Han)., C.L.A menjadi narasumber dalam Podcast Aksi Nyata Perindo yang mengusung tema 'Di Tengah Krisis Kepercayaan, Sosok Pemimpin Seperti Apa yang di Idolakan Generasi Muda Sekarang' Sabtu (15/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Sifra menjelaskan bagaimana membangun kesadaran akan pentingnya tentang berpolitik bagi kaum muda.

Ia menyebutkan, untuk membangun kembali minat generasi muda akan pentingnya berpolitik adalah keteladanan dari para tokoh yang saat ini sedang bergerak di bidang yang dimaksud.

"Teladani Apa yang harus kita pedulikan dari teladan kamu," kata Sifra dalam podcast tersebut.

Ia melanjutkan, saat ini untuk membangun kesadaran pemuda akan hal-hal yang dimaksud terlalu banyak dengan acara-acara seremonial. Menurutnya, cara tersebut tidak ampuh untuk menyentuh hati kalangan muda untuk benar-benar sadar akan hal politik dan sebagainya.

"Even itu tidak mengubah apa-apa, even paling dua jam selesai," ujarnya.

Kemudian, salah satu hal yang penting untuk kaum muda untuk sadar akan politik adalah dari lingkungan paling kecil, yakni keluarga. Menurutnya, di rumah merupakan tempat paling pertama seorang anak belajar tentang bagaimana menjalankan demokrasi.

"At first we learn democracy itu dari rumah sebenarnya, bagaimana cara orang tua berdemokrasi misalnya mau mendengar anaknya jangan otoriter," pungkasnya.

(kha)