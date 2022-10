SEMARANG – Seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar diinstruksikan untuk turun ke lapangan guna memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto pada pengarahan kader dan pengurus Golkar se-Jateng di Hotel Patra, Kamis 13 Oktober 2022. Dia meminta seluruh kader untuk siap tempur dan mengembalikan kejayaan partai.

β€œKita semua harus turun ke lapangan bekerja keras, karena Golkar ingin tampil sebagai pemenang pemilu,” kata Airlangga.

Dalam acara yang dihadiri kader Golkar di legislatif kota dan kabupaten, serta para kepala daerah di Jateng dari partai beringin, Airlangga meminta mereka untuk menjadi ujung tombak pemenangan Pileg dan Pilpres 2024.

"Para anggota DPRD Jateng dan kota/kabupaten di Jateng harus menjadi infanteri untuk siap tempur, karena Pemilu ke depan adalah momentum emas bagi Partai Golkar. Seluruh kader Golkar harus bisa menjadikan Jawa Tengah basis, kembalikan kejayaan Partai Golkar di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Bagi Airlangga, Golkar harus bisa menang minimal di dua provinsi di Pulau Jawa. Ia menargetkan partai beringin harus mampu menguasai Jawa Tengah dan menjalin koalisi untuk menggalang kekuatan.

Golkar sendiri sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu dengan PAN dan PPPP dan sudah mempunyai tiket untuk maju dalam pemilu presiden.

”Kita sudah punya tiket, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri dan menjalin komunikasi dengan berbagai partai lain. Beberapa waktu lalu saya juga bertemu dengan teman-teman dari PDIP dan Demokrat dari DKI, karena Partai Golkar ingin Indonesia Sejahtera. Golkar sebagai partai paling berpengalaman di dalam pembangunan diharapkan bisa kembali menyejahterakan rakyat,” katanya.

Momentum Pilpres 2024 harus dimenangkan Golkar sebagai pijakan untuk menuai kejayaan partai.

"Mari kita perjuangkan momentum ini. Karena hanya ada satu kali, kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, maka kita hilang momentum, 10 tahun lagi. Ini namanya to be or not to be, tidak ada waktu lagi kecuali 2024. Oleh karena itu ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar. Sudah wayahe Golkar merebut kemenangan,” ucap Airlangga.

Airlangga juga menyebut jika Gerak Jalan Sehat HUT ke-58 Partai Golkar yang akan dilaksanakan serentak pada Minggu 16 Oktober 2022, akan menjadi momentum pembuktian kesetiaan kader-kader Golkar.

"HUT ke-58 Partai Golkar menjadi momentum untuk membuktikan kesetiaan kader Golkar, dan mencerminkan kesiapan kita di lapangan,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga memaparkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan yang menuntut peran serta pemikiran kritis kader Golkar.

Golkar melalui kader-kadernya, sebelumnya sudah mampu membawa Indonesia melewati situasi yang tidak mudah saat menghadapi perang melawan Pandemi Covid-19. Namun ke depan ia meyakini tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia makin berat.

"Tantangan ke depan makin besar bagi bangsa ini. Ke depan faktor luar atau eksternal sangat berpengaruh, seperti harga minyak meningkat karena negara-negara tergabung dalam OPEC bukan meningkatkan produksi, tetapi justru memotong produksi minyak mereka. Kita tahu harga minyak tinggi, membuat masyarakat Indonesia repot. Namun kita tetap berempati karena Golkar dan pemerintah tidak membuat kebijakan untuk menaikkan harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.