JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapatkan gelar profesor bidang hukum. Di dunia akademisi, Dasco diketahui aktif dalam berbagai riset yang berkaitan dengan bidang hukum.Â

Surat keputusan jabatan akademik dosen guru besar diterima Dasco di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV, Bandung, Senin 10 Oktober 2022. Dasco pun menyampaikan terima kasih kepada LLDIKTI.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV M. Samsuri yang telah menyerahkan Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen Guru Besar secara langsung, Acara Penyerahan SK ini diselenggarakan di Aula Gedung A kantor LLDIKTI Wilayah IV Bandung," tulisnya dalam akun Instagram @sufmi_dasco dikutip Rabu (12/10/2022).

BACA JUGA:2 Pelaku Penembakan Anggota DPRD Muratara Ditangkap di BandungÂ

Riset yang pernal dilakukan Dasco di antaranya berjudul Finding Indonesian National Leaders Based On Pancasila ‘S Character. Riset yang dimuat dalam The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention itu berisi mengenai gaya kepemimpinan nasional sesuai karakter Pancasila.

Di Universitas Pakuan, Dasco juga merupakan dosen aktif yang mengajar ilmu hukum. Tak hanya itu, Dasco adalah Rektor di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).

Dasco juga merupakan politikus dengan jabatan sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Setelah mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen Guru Besar, dirinya resmi bergelar Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.

Baca Juga: Kiat Menjaga Daya Tahan Tubuh saat Musim Pancaroba Datang

(Ari)