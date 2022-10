MELBOURNE– Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm melaunching kantor INTEGRITY Lawyers di No 1 Event Malvern - Melbourne, Australia.

Kantor hukum pimpinan Denny Indrayana tersebut menjadi kantor INTEGRITY di luar negeri yang pertama.

Wamenkumham di era SBY ini merupakan pengacara Indonesia satu-satunya yang berhasil meraih izin praktik di negeri kanguru yang sekaligus menjadi prinsipal lawyer.

“Capaian kami tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Australia sebagai salah satu negara yang terkenal dengan integritasnya di dunia hukum, memberlakukan standar tinggi dalam menerbitkan izin praktik advokat, utamanya bagi warga non-Australia,”ujar Denny, Sabtu (8/102022).

“Saya berterima kasih atas dukungan dan rekomendasi izin praktik advokat dari Presiden RI-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Menkumham 2011-2014 Bapak Amir Syamsuddin, Professor Tim Lindsey, Komisioner KPK 2011-2015 Bapak Bambang Widjojanto, Presiden KAI Bapak Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, serta seluruh figur penting lainnya,” sambung alumnus program Doktoral di Melbourne University ini.

Bagi sejumlah WNI, Australia menjadi salah satu destinasi terbaik untuk melanjutkan pendidikan, berkarir, dan berbisnis. Bahkan tidak sedikit juga WNI yang telah memiliki izin permanent resident.

Proses perantauan itu, khususnya di bidang keimigrasian, mengacu pada regulasi Australia dan Indonesia yang perlu dicermati dan dilengkapi. Lawyers Indonesia-Australia yang memahami kebutuhan WNI serta regulasi Australia tersebut menjadi hal yang kian penting.

“Dalam mengawali kiprah di Melbourne Australia, INTEGRITY Lawyers akan berpraktik pada berbagai area, terutama immigration law, family law, property law, commercial law, dan sebagainya. Kami berharap dedikasi INTEGRITY Lawyers kepada saudara-saudara kita WNI, dapat menunjang aktivitas bisnis, karir, dan pendidikan di Australia. Untuk itu, kami memohon dukungan dan doa restu dari semua pihak atas launching kantor kami,” ujar Guru Besar HTN tersebut.

Acara ini juga dihadiri Konsulat Jenderal untuk Negara Bagian Victoria dan Tasmania, Bapak Kuncoro Waseso serta tokoh-tokoh komunitas WNI di Australia. Hari lahir INTEGRITY Lawyers juga dirangkaikan dengan agenda keluarga Denny. “Bertepatan pada hari ini, kami sekeluarga juga merayakan ulang tahun istri saya, Ida Rosyidah (Bunda Rossy). Sekaligus acara syukuran anak pertama kami, Varis Haydar Rosyidin yang resmi lulus dan diwisuda di Monash University pada 26 September 2022 lalu. Kami mohon doa agar keduanya senantiasa dikaruniai kesehatan, keberkahan, serta selalu menebar kebaikan,” tutup Denny.